रूस से तेल की खरीद पर इमरान मसूद का विवादित बयान, बोले - 'तेल तब लेंगे, जब 'अब्बाजान...'

यूपी के सहरानपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं. मसूद ने सरकार की विदेश नीति और आर्थिक फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि 'पीएम मोदी अपनी विदेश नीति और 'दोस्ती' के नाम पर देश को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से विदेशी ताकतों खासतौर से अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है.'

भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए मसूद ने कहा, अमेरिका के दबाव में भारत महंगे पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहा है, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आगे आपूर्ति संकट की आशंका भी बन सकती है. भारत के रूस से तेल की खरीद पर अमेरिकी छूट को लेकर उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा,'तेल तब लेंगे, जब 'अब्बाजान' परमिशन देंगे.' हालांकि, सरकार साफ कह चुकी है कि 'भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और तेल खरीद को लेकर किसी बाहरी दबाव में नहीं है और पूरी तरह से अपने आर्थिक हितों के आधार पर सबसे सस्ते दामों पर तेल खरीदता है.'

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