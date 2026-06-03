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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: हौज खास में बदबूदार पानी से लोग बीमार, दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मामला

Delhi News: हौज खास में बदबूदार पानी से लोग बीमार, दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मामला

Delhi News In Hindi: आरोप लगाया गया है कि 30 मई से इलाके के एक्स और वाई ब्लॉक क्षेत्र में घरों में बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है. इससे लोगों के पेट में दर्द, उलटी, दस्त और बुखार की शिकायतें आम हैं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 03 Jun 2026 07:36 AM (IST)
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राजधानी दिल्ली में दूषित पानी में गंदगी का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है.साउथ दिल्ली के हौजखास इलाके में लगातार गंदा और बदबूदार पानी पीने से कई लोगों की सेहत बिगड़ने के बाद हाईकोर्ट से गुहार लगाईं गई. जिसमें अब 4 जून को सुनवाई होगी.याचिकाकर्ता अभिएसुमत गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि 30 मई से इलाके के एक्स और वाई ब्लॉक क्षेत्र में घरों में बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है. इससे लोगों के पेट में दर्द, उलटी, दस्त और बुखार की शिकायतें आम हैं. कई लोग बुरी तरह बीमार पड़ चुके हैं.

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दिल्ली जल्द बोर्ड बना उदासीन 

याचिका में कहा गया है कि जल बोर्ड ए हेल्पलाइन नंबर 1916 पर 30 और 31 मई को शिकायत की गयी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, फिर एक शिकायत एक जून को की गयी. स्थिति जस की तस रही कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि खाना बनाने से लेकर दैनिक उपयोग के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है.जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है.

हाईकोर्ट 4 जून को करेगा सुनवाई 

इस याचिका पर हाईकोर्ट अब 4 जून को सुनवाई करेगा. इसमें मांग की गयी है कि हौज ख़ास के एक्स और वाई ब्लॉक की जल आपूर्ति की सीवर लाइनों का निरीक्षण किया जाए व आवश्यक मरम्मत आदि का काम पूरा हो. इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में मुफ्त पानी के टैंकर उपलब्ध करवाए जाएँ और नमूनों की जांच कर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए.

नागरिकों को पानी मूलभूत मुद्दा है 

याचिकाकर्ता सुमत के मुताबिक स्वच्छ पेयजल पलब्ध कराना नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा मूलभूत मुद्दा है. जबकि दूषित पानी की आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. उन्होंने कोर्ट से इस मामले में गंभीरता से लेने की अपील की है.

यहां बता दें कि दिल्ली में इन दिनों कई इलाकों में गंदे और प्रदूषित पानी को लेकर शिकायतें आ रहीं हैं. कई इलाकों में बेहद गंदा पानी आ रहा है, ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड के साथ ही सरकार भी लोगों के निशाने पर है. विपक्षी पार्टी आप और कांग्रेस ने इसको लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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Published at : 03 Jun 2026 07:36 AM (IST)
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Water Supply DelhI High Court DELHI NEWS
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