'राजा शिवाजी' के हिट होते ही भाग्यश्री ने शेयर की BTS तस्वीरें, लिखा इमोशनल नोट

उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने प्यार किया' की मासूम हीरोइन से लेकर जिजाऊ जैसी मजबूत महिला का किरदार निभाने तक का ये बदलाव मेरे अनुभवों की वजह से ही संभव हुआ है. लेकिन इस मुकाम को मेरे लिए और भी यादगार बनाने वाली दो खास बातें हैं.'