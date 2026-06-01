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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'राजा शिवाजी' के हिट होते ही भाग्यश्री ने शेयर की BTS तस्वीरें, लिखा इमोशनल नोट

'राजा शिवाजी' के हिट होते ही भाग्यश्री ने शेयर की BTS तस्वीरें, लिखा इमोशनल नोट

Bhagyashree Post: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' में जिजाबाई का किरदार निभाने वाली भाग्यश्री ने सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने फिल्म के एक महीने पूरे होने पर भावुक नोट लिखा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Jun 2026 10:04 PM (IST)
Bhagyashree Post: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' में जिजाबाई का किरदार निभाने वाली भाग्यश्री ने सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने फिल्म के एक महीने पूरे होने पर भावुक नोट लिखा.

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं. फिल्म में सभी के किरदार और अभिनय फैंस को बहुत पसंद आए हैं. इसी बीच जीजाबाई का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री ने फिल्म के सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका महाराष्ट्रीयन लुक फैंस के बीच खूब वायरल हो रहा हैं.

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भाग्यश्री ने तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'भारतीय इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक, जिजाबाई का किरदार निभाते हुए एक महीना पूरा हो गया. ये सफर मेरे लिए बहुत खास रहा है.'
भाग्यश्री ने तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'भारतीय इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक, जिजाबाई का किरदार निभाते हुए एक महीना पूरा हो गया. ये सफर मेरे लिए बहुत खास रहा है.'
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उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने प्यार किया' की मासूम हीरोइन से लेकर जिजाऊ जैसी मजबूत महिला का किरदार निभाने तक का ये बदलाव मेरे अनुभवों की वजह से ही संभव हुआ है. लेकिन इस मुकाम को मेरे लिए और भी यादगार बनाने वाली दो खास बातें हैं.'
उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने प्यार किया' की मासूम हीरोइन से लेकर जिजाऊ जैसी मजबूत महिला का किरदार निभाने तक का ये बदलाव मेरे अनुभवों की वजह से ही संभव हुआ है. लेकिन इस मुकाम को मेरे लिए और भी यादगार बनाने वाली दो खास बातें हैं.'
Published at : 01 Jun 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
Bhagyashree Raja Shivaji

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