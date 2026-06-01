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'राजा शिवाजी' के हिट होते ही भाग्यश्री ने शेयर की BTS तस्वीरें, लिखा इमोशनल नोट
Bhagyashree Post: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' में जिजाबाई का किरदार निभाने वाली भाग्यश्री ने सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने फिल्म के एक महीने पूरे होने पर भावुक नोट लिखा.
रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं. फिल्म में सभी के किरदार और अभिनय फैंस को बहुत पसंद आए हैं. इसी बीच जीजाबाई का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री ने फिल्म के सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका महाराष्ट्रीयन लुक फैंस के बीच खूब वायरल हो रहा हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 10:04 PM (IST)
Tags :Bhagyashree Raja Shivaji
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