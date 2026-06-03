मास्टर्स के लिए छात्रों को मिलेगी आर्थिक मदद, जानिए कौन-कौन सी स्कॉलरशिप का उठा सकते हैं लाभ?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom UGC ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स छात्रों हेतु कई छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करता है.

NSPGS मेधावी छात्रों को हर महीने 15,000 रुपये दो साल तक देती है.

विश्वविद्यालय टॉपर्स को हर महीने 3,100 रुपये की सहायता राशि मिलती है.

SC/ST छात्रों को प्रोफेशनल कोर्स हेतु 7,800 रुपये तक मासिक सहायता.

एकमात्र बेटी को दो साल तक 36,200 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता मिलती है.

हायर एजुकेशन प्राप्त करने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए अच्छी खबर है. कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद छात्र मास्टर्स की पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक परेशानियां उनके रास्ते में आ जाती हैं. ऐसे छात्रों की मदद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) कई तरह की स्कॉलरशिप योजनाएं चलाता है. इन योजनाओं का मकसद होनहार और जरूरतमंद छात्रों को आर्थिक सहायता देकर उनकी पढ़ाई को आसान बनाना है.

अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और अब पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स डिग्री में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो UGC की ये स्कॉलरशिप योजनाएं आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं. इन योजनाओं के तहत छात्रों को हर महीने या सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे पढ़ाई का खर्च उठाना आसान हो जाता है.

मेधावी छात्रों के लिए खास योजना

UGC की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज (NSPGS). यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अच्छे अंकों के साथ पढ़ाई पूरी की है और अब अपना पहला मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं.

इस योजना के तहत चयनित छात्रों को हर महीने 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह सहायता दो साल तक मिलती है. हर साल हजारों छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाता है, जिससे वे बिना आर्थिक चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें.

यूनिवर्सिटी टॉपर्स को भी मिलता है लाभ

जो छात्र अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय में टॉप रैंक हासिल करते हैं, उनके लिए भी UGC ने विशेष योजना बनाई है. पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स (URH) के तहत ग्रेजुएशन में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है.

इस योजना के तहत छात्रों को हर महीने 3,100 रुपये की सहायता राशि मिलती है. यह राशि दो साल तक दी जाती है. इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है.

SC और ST छात्रों के लिए विशेष सहायता

सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए UGC ने अलग योजना शुरू की है. SC/ST छात्रों के लिए प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स स्कॉलरशिप के तहत इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी और अन्य पेशेवर कोर्स करने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है.

एमई और एमटेक जैसे कोर्स में पढ़ने वाले छात्रों को हर महीने 7,800 रुपये तक की सहायता मिलती है. वहीं अन्य प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों को 4,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं.

सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए खास स्कॉलरशिप

बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए UGC ने इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप शुरू की है. यह योजना उन छात्राओं के लिए है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं.

इस योजना के तहत छात्राओं को हर साल 36,200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह सहायता दो साल तक मिलती है. इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है.

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कौन कर सकता है आवेदन?

अलग-अलग स्कॉलरशिप योजनाओं की पात्रता अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए. छात्र किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में नियमित रूप से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिल होना चाहिए. कुछ योजनाओं में आयु सीमा और न्यूनतम अंक की शर्त भी रखी गई है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना होगा. इसके बाद लॉगिन कर UGC की स्कॉलरशिप योजना चुननी होगी. आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी भरने के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा करने के बाद छात्र पोर्टल पर अपनी आवेदन स्थिति भी देख सकते हैं.

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