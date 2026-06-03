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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबला की हसीन हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, कातिल अदाओं से फैंस को कर देती हैं घायल, देखें फोटोज

बला की हसीन हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, कातिल अदाओं से फैंस को कर देती हैं घायल, देखें फोटोज

Peddi Actres Janhvi Kapoor Photos: अपकमिंग फिल्म पेड्डी की एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. जाह्नवी कपूर फिल्मों के अलावा अपने लुक्स के लिए भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 03 Jun 2026 07:29 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी आने वाली तेलुगू फिल्म ‘पेड्डी’ को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. इस फिल्म में वो सुपरस्टार राम चरण के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. बड़े पर्दे पर इस जोड़ी को देखने के लिए दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. पर्दे के अलावा जाह्नवी कपूर अपनी ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर भी लगातार सुर्खियों में रहती हैं.

पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जाह्नवी कपूर 
जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की यंग और पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कम समय में इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली है.

बला की हसीन हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, कातिल अदाओं से फैंस को कर देती हैं घायल, देखें फोटोज

ग्लैमरस लुक्स से फैंस को कर देती हैं घायल 
फिल्मों के अलावा जाह्नवी कपूर अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस को घायल कर देती हैं. उनका हर आउटफिट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाता है.

ये भी पढेंः Video: 'पेड्डी' के प्रमोशन के दौरान जाह्नवी कपूर के बेहद करीब पहुंचा फैन, एक्ट्रेस हुईं अनकंफर्टेबल, राम चरण के बॉडीगार्ड ने बचाया

बला की हसीन हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, कातिल अदाओं से फैंस को कर देती हैं घायल, देखें फोटोज

चाहे ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न स्टाइल, वो हर अंदाज में फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी उन्हें और भी खास बनाती है.

बला की हसीन हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, कातिल अदाओं से फैंस को कर देती हैं घायल, देखें फोटोज

इंस्टाग्राम पर है जबरदस्त फैन फॉलोइंग 
बता दें, जाह्नवी कपूर की सोशल मीडिया पर भी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 26.5 मिलियन लोग फॉलों करते हैं. जो बस एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज के दीवाने रहते हैं. जाह्नवी कपूर अपनी खूबसूरती और स्टाइल से कई एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ देती हैं.

बला की हसीन हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, कातिल अदाओं से फैंस को कर देती हैं घायल, देखें फोटोज

'पेड्डी' में कैसा है जाह्नवी कपूर का रोल?
बता दें, जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग 'पेड्डी' के प्रमोशन में बेजी हैं. फिल्म 'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर 'अचियम्मा' का किरदार निभाती नजर आने वाली हैं.

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ये भी पढ़ेंः 'कॉकटेल 2' में लेस्बियन रोमांस? कृति सेनन ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में दिया जवाब, अफवाहों को बताया गलत

वो फिल्म में एक दबंग, निडर और बिंदास लड़की का रोल प्ले कर रही हैं जो एक एमएलए की बेटी है. इस फिल्म का निर्देशक बुच्ची बाबू सना कर रहे हैं. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. 

बला की हसीन हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, कातिल अदाओं से फैंस को कर देती हैं घायल, देखें फोटोज

जाह्नवी कपूर को आखिरी बार साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में देखा गया था.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 03 Jun 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Peddi
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