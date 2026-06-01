नैचुरल ग्लो और चेहरे पर मुस्कान, बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं करिश्मा तन्ना

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Karishma Tanna Photos: टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने हाल ही में बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की है. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 Jun 2026 03:49 PM (IST)
Karishma Tanna Photos: टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने हाल ही में बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की है. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

करिश्मा तन्ना की जिंदगी में जल्द ही नन्हे मेहमान की एंट्री होने वाली है.ऐसे में एक्ट्रेस अपने प्रेग्नेंसी फेज के हर पल को खुलकर एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.

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करिश्मा तन्ना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
करिश्मा तन्ना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
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लुक की बात करें तो करिश्मा तन्ना ने ब्लू डेनिम के साथ चेक्ड शर्ट कैरी की है, जिसमें उनका अंदाज बेहद सिंपल, स्टाइलिश और कंफर्टेबल लग रहा है.
लुक की बात करें तो करिश्मा तन्ना ने ब्लू डेनिम के साथ चेक्ड शर्ट कैरी की है, जिसमें उनका अंदाज बेहद सिंपल, स्टाइलिश और कंफर्टेबल लग रहा है.
Published at : 01 Jun 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Karishma Tanna

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