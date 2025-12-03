एक्सप्लोरर
रवि किशन की तरह हैं हैंडसम उनके बेटे, पर्सनालिटी में देते हैं पापा को टक्कर
Ravi Kishan Son Photos: आज हम आपको रवि किशन के बेटे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने पापा की तरह ही बेहद हैंडसम हैं और पर्सनालिटी में पापा को टक्कर देते हैं आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
रवि किशन को तो बॉलीवुड और राजनीति में हर कोई जानता है. उनकी एनर्जी और उनकी पर्सनालिटी हमेशा ही लोगों का ध्यान खींचती रही है. लेकिन आज हम आपको उनके बेटे के बारे में बताने वाले हैं, जो अपने पापा की तरह ही कमाल की पर्सनालिटी रखते हैं. उनकी मुस्कान, स्टाइल और अंदाज देखकर आपको भी लगेगा कि ये पिता के नक्शेकदम पर चल रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 03 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Tags :RAVI KISHAN Saksham Kishan
7 Photos
