हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमारवि किशन की तरह हैं हैंडसम उनके बेटे, पर्सनालिटी में देते हैं पापा को टक्कर

रवि किशन की तरह हैं हैंडसम उनके बेटे, पर्सनालिटी में देते हैं पापा को टक्कर

Ravi Kishan Son Photos: आज हम आपको रवि किशन के बेटे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने पापा की तरह ही बेहद हैंडसम हैं और पर्सनालिटी में पापा को टक्कर देते हैं आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Ravi Kishan Son Photos: आज हम आपको रवि किशन के बेटे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने पापा की तरह ही बेहद हैंडसम हैं और पर्सनालिटी में पापा को टक्कर देते हैं आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

रवि किशन को तो बॉलीवुड और राजनीति में हर कोई जानता है. उनकी एनर्जी और उनकी पर्सनालिटी हमेशा ही लोगों का ध्यान खींचती रही है. लेकिन आज हम आपको उनके बेटे के बारे में बताने वाले हैं, जो अपने पापा की तरह ही कमाल की पर्सनालिटी रखते हैं. उनकी मुस्कान, स्टाइल और अंदाज देखकर आपको भी लगेगा कि ये पिता के नक्शेकदम पर चल रहे हैं.

1/7
रवि किशन ने साल 1993 में अपनी बचपन की साथी प्रीति किशन से शादी की थी.
रवि किशन ने साल 1993 में अपनी बचपन की साथी प्रीति किशन से शादी की थी.
2/7
कपल के चार बच्चे हैं, जिसमें तीन बेटियां है और एक बेटा है. तीनों बेटियों का नाम इशिता शुक्ला, तनिष्का शुक्ला, रीवा शुक्ला है और बेटे का नाम सक्षम शुक्ला है.
कपल के चार बच्चे हैं, जिसमें तीन बेटियां है और एक बेटा है. तीनों बेटियों का नाम इशिता शुक्ला, तनिष्का शुक्ला, रीवा शुक्ला है और बेटे का नाम सक्षम शुक्ला है.
3/7
वहीं आज हम रवि किशन के बेटे सक्षम की बात कर रहें हैं.
वहीं आज हम रवि किशन के बेटे सक्षम की बात कर रहें हैं.
4/7
बता दें, सक्षम अपने पापा की तरह बेहद हैंडसम हैं. वो पर्सनालिटी में पापा को भी टक्कर देते हैं.
बता दें, सक्षम अपने पापा की तरह बेहद हैंडसम हैं. वो पर्सनालिटी में पापा को भी टक्कर देते हैं.
5/7
एक्टर अक्सर अपने बेटे सक्षम के साथ पब्लिक प्लेस पर नजर आते हैं. जहां लोग उनके बेटे की पर्सनालिटी की तारीफ करते हैं.
एक्टर अक्सर अपने बेटे सक्षम के साथ पब्लिक प्लेस पर नजर आते हैं. जहां लोग उनके बेटे की पर्सनालिटी की तारीफ करते हैं.
6/7
हाल ही में रवि किशन को उनके बेटे के साथ देखा गया. वो बेटे का हाथ पकड़कर इवेंट में आए.
हाल ही में रवि किशन को उनके बेटे के साथ देखा गया. वो बेटे का हाथ पकड़कर इवेंट में आए.
7/7
इस दौरान पेपराजी न उन्हें कैमरे में कैद किया और उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
इस दौरान पेपराजी न उन्हें कैमरे में कैद किया और उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 03 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Tags :
RAVI KISHAN Saksham Kishan

भोजपुरी सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग सरेआम की ऐसी हरकत, हैरान रह गए लोग, वीडियो वायरल
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल संग सरेआम की ऐसी हरकत, वीडियो हो गई वायरल
हेल्थ
Winter Cracked Heels: सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
ट्रेंडिंग
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
शिक्षा
दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget