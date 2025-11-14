खेसारी लाल यादव की पत्नी की 10 तस्वीरें, भोजपुरी स्टार का हर जगह देती हैं साथ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ECI | ABP NEWS)
Khesari Lal Yadav Wife 10 Photos: खेसारीलाल यादव के साथ-साथ उनकी पत्नी भी इंटरनेट पर खूब चर्चा में रहती हैं. वो अपने पति का हर जगह साथ देती भीं नजर आती हैं, आइए देखते है उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 07:06 PM (IST)
Khesari Lal Yadav Wife 10 Photos: खेसारीलाल यादव के साथ-साथ उनकी पत्नी भी इंटरनेट पर खूब चर्चा में रहती हैं. वो अपने पति का हर जगह साथ देती भीं नजर आती हैं, आइए देखते है उनकी तस्वीरें.

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की लाइफ में उनकी पत्नी का रोल बेहद खास है. पब्लिक इवेंट्स हों या फिर मुश्किल वक्त, खेसारी के साथ उनकी पत्नी हमेशा एक मजबूत सपोर्ट बनकर खड़ी दिखती हैं. इंडस्ट्री की भीड़भाड़ से दूर रहते हुए भी उनका सहज और सादगी भरा अंदाज़ लोगों का ध्यान खींच लेता है.

खेसारी लाल यादव ने चंदा देवी से साल 2006 में शादी की थी.
यह शादी तब हुई थी जब खेसारी अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और आर्थिक रूप से भी कमजोर थे.
शादी के बाद, दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी.
बता दें, चंदा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
इंस्टाग्राम पर चंदा यादव के 360k फॉलोवर्स हैं. यहां वो अक्सर खेसारी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं.
चंदा बेहद सिंपल और देसी लाइफ जीती हैं. उनकी फोटोज इस बात का सबूत हैं.
इसके साथ ही वो अपने परिवार को भी साथ लेकर चलती हैं. चंदा अपने पति खेसारी को हर जगह सपोर्ट करती हैं.
हाल ही में खेसारी लाल बिहार चुनाव को लेकर चर्चे में हैं.
इस दौरान उनकी पत्नी चंदा उनका खूब साथ दे रही है.
आए दिन वो फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती है जहां कभी वो मंदिर में तो कभी रोड शो में नजर आती हैं.
Published at : 14 Nov 2025 07:06 PM (IST)
Khesarilal Yadav Chanda Devi

Embed widget