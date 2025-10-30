एक्सप्लोरर
ब्रेकअप के दर्द को नहीं भूल पा रही हैं आम्रपाली दुबे, बोलीं- शादी करने का अब नहीं है कोई इरादा, आपको क्या दिक्कत है
आम्रपाली दुबे की गिनती भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में होती है. इतना ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस को हिट फिल्मों की गरंटी माना जाता है. साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं.
आम्रपाली दुबे का नाम अक्सर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जुबली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव से जोड़ा जाता रहा है. कई बार तो खबरें आईं कि दोनों ने शादी कर ली है.
Published at : 30 Oct 2025 05:02 PM (IST)
