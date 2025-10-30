हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाब्रेकअप के दर्द को नहीं भूल पा रही हैं आम्रपाली दुबे, बोलीं- शादी करने का अब नहीं है कोई इरादा, आपको क्या दिक्कत है

ब्रेकअप के दर्द को नहीं भूल पा रही हैं आम्रपाली दुबे, बोलीं- शादी करने का अब नहीं है कोई इरादा, आपको क्या दिक्कत है

आम्रपाली दुबे की गिनती भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में होती है. इतना ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस को हिट फिल्मों की गरंटी माना जाता है. साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 05:02 PM (IST)
आम्रपाली दुबे का नाम अक्सर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जुबली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव से जोड़ा जाता रहा है. कई बार तो खबरें आईं कि दोनों ने शादी कर ली है.

हालांकि, आम्रपाली दुबे और निरहुआ ने हमेशा ही एक दूसरे को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बताया है. दोनों हमेशा यही कहते हैं कि इनके बीच दोस्ती से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं है.
आम्रपाली दुबे 38 साल की हो चुकी हैं और उन्होंने शादी नहीं की है. एक्ट्रेस का कहना है कि उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है.
फिल्मी अड्डा को दिए एक इंटरव्यू के दौरान आम्रपाली दुबे ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए. एक्ट्रेस ने कहा कि मैं शादी नहीं कर रही हूं, पूरे देश को बता दीजिए. मैं खुश हूं आपको कोई तकलीफ है क्या.
आम्रपाली दुबे ने कहा कि शादी एक ऐसी चीज है जो जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लाइफटाइम की बात होती है. पार्टनर्स में अच्छी समझ होनी चाहिए.ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि ठीक नहीं है तो अगले में साथ नहीं दिखेंगे.
आम्रपाली कहती हैं कि उनके लिए शादी लाइफ टाइम कमिटमेंट है. उससे वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूं. हालांकि, जब उन्हें वैसा कोई मिलेगा, जिससे तालमेल ठीक बैठ पाए तो सोचेंगी.
आम्रपाली दुबे ने ये भी बताया कि इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले उन्हें किसी से प्यार था, दोनों शादी करना चाहते थे.लेकिन, फिर बात नहीं बन पाई और दोनों अपने-अपने जीवन में अलग राह पर चल पड़े.
आम्रपाली दुबे ने कहा कि उसके बाद मुझे कभी नहीं लगा कि शादी कर लेनी चाहिए या फिर कोई ऐसा इंसान मिला हो जिसे मिलकर लगा हो कि इससे शादी कर लेनी चाहिए.
Published at : 30 Oct 2025 05:02 PM (IST)
