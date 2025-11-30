एक्सप्लोरर
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग, तस्वीरें वायरल
Monalisa Viral Pics: भोजपुरी और टीवी एक्ट्रेस मोनालिसा ने एक बार फिर समुद्र किनारे अपना दिलकश अवतार दिखाया. एक्ट्रेस की तस्वीरें खासी वायरल भी हो रही हैं.
भोजपुरी सिनेमा से टीवी में पहुंची एक्ट्रेस मोनालिसा इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस शॉर्ट ड्रेस पहनकर समुद्र किनारे इठलाती हुई नजर आई हैं. एक्ट्रेस के लुक पर फैंस दिल हार बैठे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Nov 2025 03:45 PM (IST)
Tags :Bhojpuri Cinema Monalisa
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
खेसारी लाल यादव की पत्नी की 10 तस्वीरें, भोजपुरी स्टार का हर जगह देती हैं साथ
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
संभावना सेठ ने खोली भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल, बताया काम के बदले होती है कैसी डिमांड
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
नीलम गिरी की डिट्टो कॉपी हैं उनकी बहन अनीशा गिरी, तस्वीरें देख फर्क करना मुश्किल
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
रिंकू घोष संग एक्टर ने की गंदी डिमांड, भड़की भोजपुरी एक्ट्रेस ने किया ये काम
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
ब्लू बिकिनी में मरमेड सी सुंदर दिखीं मोनालिसा, कभी बीच तो कभी पूल किनारे दिए पोज
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
25 साल की मैथिली ठाकुर के पास कितने करोड़ हैं? कैश-गोल्ड सहित इनकम और नेटवर्थ जानें-होम
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
ब्रेकअप के दर्द को नहीं भूल पा रही हैं आम्रपाली दुबे, शादी को लेकर कह डाली ये बड़ी बात
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
भोजपुरी सिनेमा
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
खेसारी लाल यादव की पत्नी की 10 तस्वीरें, भोजपुरी स्टार का हर जगह देती हैं साथ
एबीपी लाइव
Opinion