एक्सप्लोरर
मैथिली ठाकुर किस कास्ट की हैं? 25 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं? जानें इनकम और नेटवर्थ
Maithili Thakur Net Worth: अपनी मखमली आवाज से लोगों का दिल छू लेने वाली मैथिली ठाकुर अब राजनीति में किस्मत आजमा रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैथिली कितनी अमीर हैं?
बिहार के लोक संगीत की सुरीली आवाज़ मैथिली ठाकुर इन दिनों खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं. संगीत जगत में खूब उपलब्धियां हासिल कर चुकी मैथिली ठाकुर साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं. वे बिहार के दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं. चलिए यहां उनकी नेटवर्थ से लेकर इनकम तक सबकुछ जानते हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 06 Nov 2025 10:59 AM (IST)
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
25 साल की मैथिली ठाकुर के पास कितने करोड़ हैं? कैश-गोल्ड सहित इनकम और नेटवर्थ जानें-होम
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
ब्रेकअप के दर्द को नहीं भूल पा रही हैं आम्रपाली दुबे, शादी को लेकर कह डाली ये बड़ी बात
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
बैकलेस ब्लू ड्रेस में मोनालिसा ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, अदाओं पर लट्टू हुए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
मनोज तिवारी की पत्नी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संग की छठ पूजा, यमुना में खड़े होकर दिया सूर्य को अर्घ्य
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
भोजपुरी की 'नोरा फतेही' कहते हैं हसीना को, तस्वीरें ऐसी कि पूनम पांडे भी शरमा जाएं
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
छठ पूजा पर ट्रेंडी लुक के लिए ट्राई करें अक्षरा सिंह का ये साड़ी स्टाइल, महापर्व हो जाएगा और भी खास
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
छठ पूजा के लिए चाहिए ट्रेडिशनल लुक, मोनालिसा के साड़ी कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
25 साल की मैथिली ठाकुर के पास कितने करोड़ हैं? कैश-गोल्ड सहित इनकम और नेटवर्थ जानें-होम
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
ब्रेकअप के दर्द को नहीं भूल पा रही हैं आम्रपाली दुबे, शादी को लेकर कह डाली ये बड़ी बात
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion