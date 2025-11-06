हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमामैथिली ठाकुर किस कास्ट की हैं? 25 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं? जानें इनकम और नेटवर्थ

मैथिली ठाकुर किस कास्ट की हैं? 25 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं? जानें इनकम और नेटवर्थ

Maithili Thakur Net Worth: अपनी मखमली आवाज से लोगों का दिल छू लेने वाली मैथिली ठाकुर अब राजनीति में किस्मत आजमा रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैथिली कितनी अमीर हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 11:04 AM (IST)
Maithili Thakur Net Worth: अपनी मखमली आवाज से लोगों का दिल छू लेने वाली मैथिली ठाकुर अब राजनीति में किस्मत आजमा रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैथिली कितनी अमीर हैं?

बिहार के लोक संगीत की सुरीली आवाज़ मैथिली ठाकुर इन दिनों खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं. संगीत जगत में खूब उपलब्धियां हासिल कर चुकी मैथिली ठाकुर साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं. वे बिहार के दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं. चलिए यहां उनकी नेटवर्थ से लेकर इनकम तक सबकुछ जानते हैं.

1/8
कौन है मैथिली ठाकुर- 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी ज़िले के बेनीपट्टी में जन्मी लोक गायिका मैथिली ठाकुर की परवरिश संगीत-प्रेमी परिवार में हुई. उनके पिता उनके पहले गुरु थे और उन्होंने ही उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय और लोक संगीत में गहरी महारत हासिल करने में मदद की.
कौन है मैथिली ठाकुर- 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी ज़िले के बेनीपट्टी में जन्मी लोक गायिका मैथिली ठाकुर की परवरिश संगीत-प्रेमी परिवार में हुई. उनके पिता उनके पहले गुरु थे और उन्होंने ही उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय और लोक संगीत में गहरी महारत हासिल करने में मदद की.
2/8
मैथिली चार साल की उम्र से ही संगीत सीखने लगी थीं. उनके पिता रमेश ठाकुर भी संगीत टीचर हैं और मां भारती हाउसवाइफ हैं. उनका बड़ा भाई ऋषभ ठाकुर तबला वादक और छोठा भाई अयाची ठाकुर सिंगर है.
मैथिली चार साल की उम्र से ही संगीत सीखने लगी थीं. उनके पिता रमेश ठाकुर भी संगीत टीचर हैं और मां भारती हाउसवाइफ हैं. उनका बड़ा भाई ऋषभ ठाकुर तबला वादक और छोठा भाई अयाची ठाकुर सिंगर है.
3/8
मैथिली ठाकुर की उम्र- मैथिली ठाकुर की उम्र 25 साल है. उन्हें ‘द राइजिंग स्टार’ शो से नेशनल लेवल पर पहचान मिली थी. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भजनों और लोक गीतों से खूब पॉरपुलैरिटी हासिल की. वे हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और बांग्ला सहित कई भारतीय भाषाओं में गीत गाकर देश-विदेश के लोगों का दिल जीत चुकी हैं.
मैथिली ठाकुर की उम्र- मैथिली ठाकुर की उम्र 25 साल है. उन्हें ‘द राइजिंग स्टार’ शो से नेशनल लेवल पर पहचान मिली थी. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भजनों और लोक गीतों से खूब पॉरपुलैरिटी हासिल की. वे हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और बांग्ला सहित कई भारतीय भाषाओं में गीत गाकर देश-विदेश के लोगों का दिल जीत चुकी हैं.
4/8
मैथिली ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल मैथिली ठाकुर ऑफिशियल पर बेहद पॉपुलर हैं और उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं.
मैथिली ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल मैथिली ठाकुर ऑफिशियल पर बेहद पॉपुलर हैं और उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं.
5/8
मैथिली ठाकुर की नेटवर्थ- अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने अपने नामांकन के साथ जो शपथपत्र दाखिल किया है, उसमें उन्होंने अपनी कुल चल संपत्ति (मूवेबल एसेट्स) 2,32,33,255 रुपये बताई है. उनके पास 1.80 लाख रुपये नकद, दो करोड़ से ज्यादा की कीमत के वाहन और कीमती जेवर-जेवरात भी हैं. इसके अलावा उनके पास 47 लाख रुपये की खुद की संपत्ति है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 1.5 करोड़ रुपये बताया गया है.
मैथिली ठाकुर की नेटवर्थ- अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने अपने नामांकन के साथ जो शपथपत्र दाखिल किया है, उसमें उन्होंने अपनी कुल चल संपत्ति (मूवेबल एसेट्स) 2,32,33,255 रुपये बताई है. उनके पास 1.80 लाख रुपये नकद, दो करोड़ से ज्यादा की कीमत के वाहन और कीमती जेवर-जेवरात भी हैं. इसके अलावा उनके पास 47 लाख रुपये की खुद की संपत्ति है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 1.5 करोड़ रुपये बताया गया है.
6/8
मैथिली ठाकुर की इनकम- मैथिली ठाकुर की कमाई का जरिया सिंगिंग, सोशल मीडिया और ब्रांड इन्डोसमेंट है वे अपने शो से खूब कमाई करती हैं. उनके एक शो की फीस 5 से 7 लाख रुपये बताई जाती है और वे महीने में 12 से 15 शो करती हैं. इस लिहाज से मैथिली की एक्सपेक्टेड मंथली इनकम 90 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये है.
मैथिली ठाकुर की इनकम- मैथिली ठाकुर की कमाई का जरिया सिंगिंग, सोशल मीडिया और ब्रांड इन्डोसमेंट है वे अपने शो से खूब कमाई करती हैं. उनके एक शो की फीस 5 से 7 लाख रुपये बताई जाती है और वे महीने में 12 से 15 शो करती हैं. इस लिहाज से मैथिली की एक्सपेक्टेड मंथली इनकम 90 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये है.
7/8
मैथिली ठाकुर की कास्ट- बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर मैथिली ब्राह्मण समुदाय से हैं.
मैथिली ठाकुर की कास्ट- बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर मैथिली ब्राह्मण समुदाय से हैं.
8/8
मैथिली ठाकुर की एजुकेशन- मैथिली ठाकुर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज से बी.ए. प्रोग्राम किया है.
मैथिली ठाकुर की एजुकेशन- मैथिली ठाकुर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज से बी.ए. प्रोग्राम किया है.
Published at : 06 Nov 2025 10:59 AM (IST)
Tags :
Maithili Thakur Bihar Election 2025

भोजपुरी सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
टेलीविजन
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
ट्रेंडिंग
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
India vs Pakistan Gold Price: भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
हेल्थ
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget