मैथिली ठाकुर की नेटवर्थ- अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने अपने नामांकन के साथ जो शपथपत्र दाखिल किया है, उसमें उन्होंने अपनी कुल चल संपत्ति (मूवेबल एसेट्स) 2,32,33,255 रुपये बताई है. उनके पास 1.80 लाख रुपये नकद, दो करोड़ से ज्यादा की कीमत के वाहन और कीमती जेवर-जेवरात भी हैं. इसके अलावा उनके पास 47 लाख रुपये की खुद की संपत्ति है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 1.5 करोड़ रुपये बताया गया है.