भोजपुरी सिनेमा'काम के बदले साथ सोने की डिमांड करते हैं', एक्ट्रेस संभावना सेठ ने खोली भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल

'काम के बदले साथ सोने की डिमांड करते हैं', एक्ट्रेस संभावना सेठ ने खोली भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल

संभावना सेठ आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 04:09 PM (IST)
संभावना सेठ अपने ग्लैमरस अंदाज के साथ-साथ बेबाक बयान के लिए भी जानी जाती हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल खोलकर रख दी है.

संभावना सेठ भोजपुरी इंडस्ट्री की उन एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वो कास्टिंग काउच की शिकार हो चुकी हैं.
संभावना ने इंटरव्यू में कहा कि वहां के लोग भोजपुरी एक्टर्स को सेक्शुअल प्रीडेटर्स के तौर पर देखते हैं. ऐसा ही कुछ उनके साथ भी कई बार हो चुका है.
संभावना ने कहा कि वहां लोग आपका फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं. इंडस्ट्री में ऐसा होता है. हालांकि, चीजें थोड़ी बदली हैं, लेकिन उतनी नहीं और ना कभी बदल पाएंगी.
संभावना ने कहा कि मैंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने पहले ही गाने से इतना नाम कमा लिया था कि मेरे लिए चीजें थोड़ी ईजी रहीं. हालांकि, मुझे भी काफी कुछ झेलना पड़ा.
डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से लेकर वहां मौजूद लोग काफी कुछ कहा करते थे.मेरे कानों में वो बातें आती थीं. लेकिन, किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं थी कि सामने से कुछ बोल दे.
संभावना ने कहा कि वहां लोग कहा करते थे कि साथ सोओ, इच्छाओं की पूरा करो तो तुम्हें बड़ी एक्ट्रेस बना देंगे.
संभावना ने कहा कि मैंने हाथ जोड़ लिए. क्योंकि मैं एक दिन आइटम सॉन्ग करके ही खुश हूं, जो पैसे कमाने थे वो कमा लिए. मेरे से नहीं होता ये सब.
Published at : 14 Nov 2025 04:09 PM (IST)
Embed widget