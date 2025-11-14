एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
'काम के बदले साथ सोने की डिमांड करते हैं', एक्ट्रेस संभावना सेठ ने खोली भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल
संभावना सेठ आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.
संभावना सेठ अपने ग्लैमरस अंदाज के साथ-साथ बेबाक बयान के लिए भी जानी जाती हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल खोलकर रख दी है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 14 Nov 2025 04:09 PM (IST)
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
संभावना सेठ ने खोली भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल, बताया काम के बदले होती है कैसी डिमांड
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
नीलम गिरी की डिट्टो कॉपी हैं उनकी बहन अनीशा गिरी, तस्वीरें देख फर्क करना मुश्किल
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
रिंकू घोष संग एक्टर ने की गंदी डिमांड, भड़की भोजपुरी एक्ट्रेस ने किया ये काम
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
ब्लू बिकिनी में मरमेड सी सुंदर दिखीं मोनालिसा, कभी बीच तो कभी पूल किनारे दिए पोज
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
25 साल की मैथिली ठाकुर के पास कितने करोड़ हैं? कैश-गोल्ड सहित इनकम और नेटवर्थ जानें-होम
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
ब्रेकअप के दर्द को नहीं भूल पा रही हैं आम्रपाली दुबे, शादी को लेकर कह डाली ये बड़ी बात
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
बैकलेस ब्लू ड्रेस में मोनालिसा ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, अदाओं पर लट्टू हुए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
मनोज तिवारी की पत्नी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संग की छठ पूजा, यमुना में खड़े होकर दिया सूर्य को अर्घ्य
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
संभावना सेठ ने खोली भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल, बताया काम के बदले होती है कैसी डिमांड
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
नीलम गिरी की डिट्टो कॉपी हैं उनकी बहन अनीशा गिरी, तस्वीरें देख फर्क करना मुश्किल
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion