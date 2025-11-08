हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमारिंकू घोष के संग एक्टर ने की गंदी डिमांड, गुस्से में आगबबूला हो भोजपुरी एक्ट्रेस ने किया ये काम

रिंकू घोष के संग एक्टर ने की गंदी डिमांड, गुस्से में आगबबूला हो भोजपुरी एक्ट्रेस ने किया ये काम

रिंकू घोष भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी की प़ॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई है. एक्ट्रेस आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती ही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Nov 2025 06:19 PM (IST)
रिंकू घोष भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी की प़ॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई है. एक्ट्रेस आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती ही हैं.

रिंकू घोष उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के संग खूब काम किया है. रिंकू घोष और रवि किशन की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं.

भोजपुरी फिल्मों के अलावा रिंकू घोष को क्राइम पेट्रोल जैसे शोज में भी देखा जा चुका है. एक्ट्रेस अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.
भोजपुरी फिल्मों के अलावा रिंकू घोष को क्राइम पेट्रोल जैसे शोज में भी देखा जा चुका है. एक्ट्रेस अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.
रिंकू ने हाल ही में एक इंटरव्टू में चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया था जब एक एक्टर ने उनसे वल्गर बात की थी. लेकिन, उन्होंने खुद को संभाला.
रिंकू ने हाल ही में एक इंटरव्टू में चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया था जब एक एक्टर ने उनसे वल्गर बात की थी. लेकिन, उन्होंने खुद को संभाला.
Film Window संग बात करते हुए रिंकू घोष ने कहा- मैं कॉलेज के लिए एक गाने का शूट कर रही थी, मेरे साथ एक को-एक्टर थे और कुछ लोग थे.
Film Window संग बात करते हुए रिंकू घोष ने कहा- मैं कॉलेज के लिए एक गाने का शूट कर रही थी, मेरे साथ एक को-एक्टर थे और कुछ लोग थे.
सभी लोग सेट पर कुछ मस्ती कर रहे थे, जो मेरे डायरेक्टर को काफी फनी लगा. उसके बाद मेरा ही शूट था.
सभी लोग सेट पर कुछ मस्ती कर रहे थे, जो मेरे डायरेक्टर को काफी फनी लगा. उसके बाद मेरा ही शूट था.
एक्टर ने मुझे कुछ वल्गर कहा. मैंने उसी दौरान वो करने से मना कर दिया. वो डांस में एक स्टेप करने के लिए कह रहे थे.
एक्टर ने मुझे कुछ वल्गर कहा. मैंने उसी दौरान वो करने से मना कर दिया. वो डांस में एक स्टेप करने के लिए कह रहे थे.
रिंकू ने कहा कि ये कोई स्टेप नहीं है, मैं ये नहीं करूंगी. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही उनकी इस बात से नाराज हुए थे.
रिंकू ने कहा कि ये कोई स्टेप नहीं है, मैं ये नहीं करूंगी. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही उनकी इस बात से नाराज हुए थे.
रिंकू ने कहा जिनका देखकर आपको फनी लगा उन्हीं पर जाकर कर लो. मैं ये सब करने में कंफर्टेबल नहीं हूं.
रिंकू ने कहा जिनका देखकर आपको फनी लगा उन्हीं पर जाकर कर लो. मैं ये सब करने में कंफर्टेबल नहीं हूं.
Published at : 08 Nov 2025 06:19 PM (IST)
भोजपुरी सिनेमा फोटो गैलरी

