हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमानीलम गिरी की डिट्टो कॉपी हैं उनकी बहन अनीशा गिरी, तस्वीरें देख फर्क करना मुश्किल

नीलम गिरी की डिट्टो कॉपी हैं उनकी बहन अनीशा गिरी, तस्वीरें देख फर्क करना मुश्किल

Neelam Giri Sister: नीलम गिरी बिग बॉस 19 के बाद खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस और उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं जिन्हें देख दोनों का फर्क समझ पाना मुश्किल होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Nov 2025 07:40 PM (IST)
बिग बॉस 19 में नीलम गिरी ने अपने जबरदस्त गेम प्लान से सबको इंप्रेस किया. लेकिन अब वो बिग बॉस हाउस से बाहर हो चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भोजपुरी एक्ट्रेस और उनकी बहन की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं. आप भी देखें तस्वीरें.

1/7
नीलम गिरी ने बिग बॉस 19 में पार्टिसिपेट कर खूब लाइमलाइट बटोरी हैं. फैंस ने उनके गेम प्लान की भी खूब तारीफ की. शुरुआत में वो कमजोर रहीं लेकिन बाद में एक्ट्रेस का पावर मोड देखा गया.
नीलम गिरी ने बिग बॉस 19 में पार्टिसिपेट कर खूब लाइमलाइट बटोरी हैं. फैंस ने उनके गेम प्लान की भी खूब तारीफ की. शुरुआत में वो कमजोर रहीं लेकिन बाद में एक्ट्रेस का पावर मोड देखा गया.
2/7
नीलम गिरी को लेकर सोशल मीडिया पर नेटिजेंस का मिक्सड रिस्पॉन्स देखने को मिला लेकिन एक्ट्रेस के फैंस ने उनका खूब स्पोर्ट किया. हालांकि अब एक्ट्रेस बिग बॉस हाउस से बाहर हो चुकी हैं जिससे उनके फैंस काफी मायूस हो गए हैं.
3/7
लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस और उनकी बहन अनीशा गिरी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. दोनों बहनों का ऐसा लुक देख फैंस भी हैरान हो गए.
4/7
दरअसल नीलम और अनीशा डिट्टो एक जैसी ही दिखती हैं . इन वायरल तस्वीरों को देख आप भी चकमा खा जाएंगे. दोनों बहनों को साथ में देख सच में पहचान पाना मुश्किल है. फैंस भी दोनों बहनों की इन पिक्चर्स पर खूब प्यार बरसा रहे हैं.
5/7
बता दें, नीलम गिरी की बहन अनीशा का फिल्मी पर्दे से कोई ताल्लुक नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर हसीना के 9,577 फॉलोवर्स हैं जो उनके पोस्ट्स पर अपना रिएक्शन शेयर करते रहते हैं.
6/7
बता दें, नीलम गिरी की बहन अनीशा की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ भी अपने क्यूट मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं. एक्ट्रेस की बहन की एक बेटी भी हैं जो काफी बढ़िया डांस करती हैं. अनीशा अपनी बेटी की डांस रील भी सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.
7/7
बता दें, नीलम गिरी बलिया में रहने वाली मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं. एक्ट्रेस के चार भाई-बहन है जिनमें अनीशा ही सबसे बड़ी हैं. सोशल मीडिया पर सभी काफी एक्टिव हैं और वो हमेशा अपने फैमिली मोमेंट शेयर करती रहती हैं.
Published at : 13 Nov 2025 07:39 PM (IST)
Neelam Giri Bigg Boss 19

भोजपुरी सिनेमा फोटो गैलरी

