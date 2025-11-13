एक्सप्लोरर
नीलम गिरी की डिट्टो कॉपी हैं उनकी बहन अनीशा गिरी, तस्वीरें देख फर्क करना मुश्किल
Neelam Giri Sister: नीलम गिरी बिग बॉस 19 के बाद खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस और उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं जिन्हें देख दोनों का फर्क समझ पाना मुश्किल होगा.
बिग बॉस 19 में नीलम गिरी ने अपने जबरदस्त गेम प्लान से सबको इंप्रेस किया. लेकिन अब वो बिग बॉस हाउस से बाहर हो चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भोजपुरी एक्ट्रेस और उनकी बहन की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं. आप भी देखें तस्वीरें.
Published at : 13 Nov 2025 07:39 PM (IST)
