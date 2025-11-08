हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भोजपुरी सिनेमा

Monalisa Bikini Look: भोजपुरी हसीना मोनालिसा ने एक बार फिर बिकिनी में अपना हसीन अवतार दिखाया. उनकी ये तस्वीरें इंटरनेट का पारा हाई कर रही हैं. डालिए इनपर एक नजर....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 08 Nov 2025 03:34 PM (IST)
भोजपुरी हसीना मोनालिसा को सोशल मीडिया क्वीन कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. एक्ट्रेस हर दिन अपने दिलकश अवतार फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. हाल ही में वो बिकिनी पहनकर इठलाती हुई नजर आई. उनकी फोटोज खूब वायरल भी हो रही हैं.

मोनालिसा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने हाल में अपना बिकिनी लुक फ्लॉन्ट किया.
एक्ट्रेस इन तस्वीरों में ब्लू शेड की बिकिनी पहने हुए सिजलिंग पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं.
मोनालिसा ने अपना लुक बेहद लाइट मेकअप और बालों में चोटी बनाकर पूरा किया है. फैंस उनकी अदाओं की खूब तारीफ कर रहे हैं.
मोनालिसा ने अपना लुक बेहद लाइट मेकअप और बालों में चोटी बनाकर पूरा किया है. फैंस उनकी अदाओं की खूब तारीफ कर रहे हैं.
वहीं इससे पहले एक्ट्रेस एक डीपनेक ड्रेस पहनकर विदेश की गलियों में घूमती हुई नजर आई थी.
इन फोटोज में भी एक्ट्रेस ने बेहद लाइट मेकअप में अपना लुक फ्लॉन्ट किया था. उनकी ये तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो मोनालिसा ने अपना एक्टिंग करियर भोजपुरी सिनेमा से शुरू किया था. अब वो टीवी की दुनिया में तहलका मचा रही हैं.
Published at : 08 Nov 2025 03:34 PM (IST)
Bhojpuri Cinema Monalisa

भोजपुरी सिनेमा फोटो गैलरी

