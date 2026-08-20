कौन है लक्ष्मणन मेय्यप्पन? जो बने दुनिया के सबसे कम उम्र के सीए

लक्ष्मणन मेय्यप्पन मूल रूप से भारतीय है और वर्तमान में दुबई में रहते हैं. उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी की थी. इसके बाद महज 15 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल अकाउंटिंग की पढ़ाई शुरू कर दी. लक्ष्मणन की मां ने उनकी इस यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई. लॉकडाउन के दौरान उनकी मां ने उन्हें अकाउंटिंग की बुनियादी अवधारणाओं से परिचित कराया. यही से उनकी फाइनेंस और अकाउंटिंग में रुचि बढ़ी और उन्होंने सीए की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया.