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कौन है लक्ष्मणन मेय्यप्पन? जो बने दुनिया के सबसे कम उम्र के सीए
भारतीय मूल के लक्ष्मणन मेय्यप्पन ने 16 साल की उम्र में सीए की उपलब्धि हासिल की है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर मान्यता दी है.
Youngest CA in The World:चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान नहीं माना जाता है. इसके लिए बहुत पढ़ाई, एग्जाम और ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है. आमतौर पर छात्र करीब 20 साल की उम्र के आसपास सीए भी बन जाते हैं लेकिन भारतीय मूल के लक्ष्मणन मेय्यप्पन ने 16 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर अलग पहचान बनाई है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर मान्यता दी है.
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Published at : 20 Aug 2026 08:17 AM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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