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कौन है लक्ष्मणन मेय्यप्पन? जो बने दुनिया के सबसे कम उम्र के सीए

भारतीय मूल के लक्ष्मणन मेय्यप्पन ने 16 साल की उम्र में सीए की उपलब्धि हासिल की है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड  अकाउंटेंट के तौर पर मान्यता दी है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Aug 2026 08:17 AM (IST)
भारतीय मूल के लक्ष्मणन मेय्यप्पन ने 16 साल की उम्र में सीए की उपलब्धि हासिल की है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड  अकाउंटेंट के तौर पर मान्यता दी है.

Youngest CA in The World:चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान नहीं माना जाता है. इसके लिए बहुत पढ़ाई, एग्जाम और ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है. आमतौर पर छात्र करीब 20 साल की उम्र के आसपास सीए भी बन जाते हैं लेकिन भारतीय मूल के लक्ष्मणन मेय्यप्पन ने 16 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर अलग पहचान बनाई है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड  अकाउंटेंट के तौर पर मान्यता दी है.

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लक्ष्मणन मेय्यप्पन मूल रूप से भारतीय है और वर्तमान में दुबई में रहते हैं. उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी की थी. इसके बाद महज 15 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल अकाउंटिंग की पढ़ाई शुरू कर दी. लक्ष्मणन की मां ने उनकी इस यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई. लॉकडाउन के दौरान उनकी मां ने उन्हें अकाउंटिंग की बुनियादी अवधारणाओं से परिचित कराया. यही से उनकी फाइनेंस और अकाउंटिंग में रुचि बढ़ी और उन्होंने सीए की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया.
लक्ष्मणन मेय्यप्पन मूल रूप से भारतीय है और वर्तमान में दुबई में रहते हैं. उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी की थी. इसके बाद महज 15 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल अकाउंटिंग की पढ़ाई शुरू कर दी. लक्ष्मणन की मां ने उनकी इस यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई. लॉकडाउन के दौरान उनकी मां ने उन्हें अकाउंटिंग की बुनियादी अवधारणाओं से परिचित कराया. यही से उनकी फाइनेंस और अकाउंटिंग में रुचि बढ़ी और उन्होंने सीए की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया.
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लक्ष्मणन ने एसोसिएट ऑफ चार्टर्ड सर्टिफिकेट अकाउंट्स की पूरी योग्यता करीब 1 साल में पूरी कर ली. उन्होंने 30 जून 2021 को दुबई में अपनी योग्यता पूरी की थी, उस समय उनकी उम्र 16 साल और 141 दिन थी. हालांकि यहां एसीसीए ब्रिटेन की प्रोफेशनल अकाउंटिंग संस्था है, जबकि भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करता है. दोनों अलग-अलग संस्थाएं हैं और इनके परीक्षा पैटर्न, नियम और योग्यताएं भी अलग है. दोनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट का टाइटल इस्तेमाल किया जाता है.
लक्ष्मणन ने एसोसिएट ऑफ चार्टर्ड सर्टिफिकेट अकाउंट्स की पूरी योग्यता करीब 1 साल में पूरी कर ली. उन्होंने 30 जून 2021 को दुबई में अपनी योग्यता पूरी की थी, उस समय उनकी उम्र 16 साल और 141 दिन थी. हालांकि यहां एसीसीए ब्रिटेन की प्रोफेशनल अकाउंटिंग संस्था है, जबकि भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करता है. दोनों अलग-अलग संस्थाएं हैं और इनके परीक्षा पैटर्न, नियम और योग्यताएं भी अलग है. दोनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट का टाइटल इस्तेमाल किया जाता है.
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लक्ष्मणन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेल के अधिकारिक खिताब से भी मान्यता दी है. उन्होंने यह उपलब्धि 16 साल और 141 दिन में हासिल की थी. उनकी उपलब्धि को इसलिए खास माना गया, क्योंकि जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपनी स्कूल शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई और करियर के ऑप्शन तलाश रहे होते हैं, उस समय लक्ष्मणन एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग योग्यता हासिल कर चुके थे.
लक्ष्मणन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेल के अधिकारिक खिताब से भी मान्यता दी है. उन्होंने यह उपलब्धि 16 साल और 141 दिन में हासिल की थी. उनकी उपलब्धि को इसलिए खास माना गया, क्योंकि जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपनी स्कूल शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई और करियर के ऑप्शन तलाश रहे होते हैं, उस समय लक्ष्मणन एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग योग्यता हासिल कर चुके थे.
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इसके बाद लक्ष्मणन की पढ़ाई एसीसीए तक ही सीमित नहीं रही. इसके बाद उन्होंने सीएफए यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की योग्यता भी हासिल की. फिलहाल वह फाइनेंस में मास्टर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं. इस तरह कम उम्र में ही उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में कई प्रोफेशनल योग्यता हासिल की है.
इसके बाद लक्ष्मणन की पढ़ाई एसीसीए तक ही सीमित नहीं रही. इसके बाद उन्होंने सीएफए यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की योग्यता भी हासिल की. फिलहाल वह फाइनेंस में मास्टर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं. इस तरह कम उम्र में ही उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में कई प्रोफेशनल योग्यता हासिल की है.
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लक्ष्मणन पढ़ाई के साथ प्रोफेशनल क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं. वह दुबई की सेंचुरी फाइनेंशियल में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर काम करते हैं. उनके काम में निवेश, रिसर्च और एनालिसिस के साथ वित्तीय बाजारों से जुड़े फैसलों पर काम शामिल है.
लक्ष्मणन पढ़ाई के साथ प्रोफेशनल क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं. वह दुबई की सेंचुरी फाइनेंशियल में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर काम करते हैं. उनके काम में निवेश, रिसर्च और एनालिसिस के साथ वित्तीय बाजारों से जुड़े फैसलों पर काम शामिल है.
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अकाउंटिंग और फाइनेंस में रुचि रखने वाले लक्ष्मणन की दिलचस्पी सिर्फ पढ़ाई और नौकरी तक सीमित नहीं है. खाली समय में घड़ियों को डिजाइन करने का भी शौक है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने कभी भी प्रोफेशनल योग्यता हासिल करने को किसी रेस की तरह नहीं देखा. उनके लिए असली मायने यह रखते हैं कि वह फाइनेंस और असली दुनिया में समझें और ऐसी स्किल विकसित करें जो लंबे समय तक काम आए.
अकाउंटिंग और फाइनेंस में रुचि रखने वाले लक्ष्मणन की दिलचस्पी सिर्फ पढ़ाई और नौकरी तक सीमित नहीं है. खाली समय में घड़ियों को डिजाइन करने का भी शौक है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने कभी भी प्रोफेशनल योग्यता हासिल करने को किसी रेस की तरह नहीं देखा. उनके लिए असली मायने यह रखते हैं कि वह फाइनेंस और असली दुनिया में समझें और ऐसी स्किल विकसित करें जो लंबे समय तक काम आए.
Published at : 20 Aug 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Lakshmanan Muthiyappan Youngest Chartered Accountant Lakshmanan Muthiyappan Youngest CA

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