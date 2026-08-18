AI के दौर में भी खत्म नहीं होंगी ये 6 नौकरियां, इंसानों की रहेगी जरूरत

हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फायरफाइटर और पुलिस अधिकारियों को कई बार बहुत दबाव वाली स्थिति में तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं. आपात स्थिति में लोगों को बचाने के लिए फिजिकल दक्षता, मानवीय संवेदना और बदलते माहौल के अनुसार प्रतिक्रिया देना जरूरी होता है. खासकर ऐसे स्थान पर जहां स्थितियां पहले से तय नहीं होती, वहा इंसानी हस्तक्षेप जरूरी रहता है. ऐसी नौकरी में एआई इंसानों की जगह नहीं ले सकता है.