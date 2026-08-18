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AI के दौर में भी खत्म नहीं होंगी ये 6 नौकरियां, इंसानों की रहेगी जरूरत
कुछ काम ऐसे हैं जहां सिर्फ तकनीकी क्षमता काफी नहीं है. इन नौकरियों में फिजिकली मेहनत और वास्तविक दुनिया में परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढ़ालना जरूरी होता है.
Jobs Ai Cannot Replace: आज के टाइम पर एआई तेजी से काम करने के तरीके बदल रहा है. इन डिजिटल प्रोसेसिंग, डेट से जुड़े काम और कई तरह के रूटीन टास्क कभी एआई की मदद से किया जा रहे हैं. ऐसे में कई नौकरियों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि कुछ काम ऐसे हैं जहां सिर्फ तकनीकी क्षमता काफी नहीं है. इन नौकरियों में फिजिकली मेहनत, बदलती परिस्थितियों में तुरंत फैसला लेने की क्षमता, जोखिम भरे माहौल में काम करना और वास्तविक दुनिया में परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढ़ालना जरूरी होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको एआई के दौर में ऐसी 6 नौकरियां बताते हैं, जिनमें इंसानों की जरूरत रहेगी.
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Published at : 18 Aug 2026 10:13 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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