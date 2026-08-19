उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं इंप्रूवमेंट रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
उत्तराखंड बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट इम्प्रूवमेंट एग्जाम में शामिल हुए छात्रों के स्कोरकार्ड ऑनलाइन जारी दिए हैं. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.
UK Board Improvement Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में 10वीं और 12वीं की इंप्रूवमेंट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने आज 19 अगस्त को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट इम्प्रूवमेंट एग्जाम में शामिल हुए छात्रों के स्कोर कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिए हैं. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. इस रिजल्ट में 2026 की फर्स्ट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन और 2025 की थर्ड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में शामिल उम्मीदवारों के अंक शामिल है.
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