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हिंदी न्यूज़शिक्षाउत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं इंप्रूवमेंट रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं इंप्रूवमेंट रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

उत्तराखंड बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट इम्प्रूवमेंट एग्जाम में शामिल हुए छात्रों के स्कोरकार्ड ऑनलाइन जारी दिए हैं. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 19 Aug 2026 04:14 PM (IST)
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UK Board Improvement Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में 10वीं और 12वीं की इंप्रूवमेंट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने आज 19 अगस्त को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट इम्प्रूवमेंट एग्जाम में शामिल हुए छात्रों के स्कोर कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिए हैं. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. इस रिजल्ट में 2026 की फर्स्ट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन और 2025 की थर्ड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में शामिल उम्मीदवारों के अंक शामिल है.

ये भी पढ़ें-JMI के छात्रों का TCS में जलवा, 34 को नौकरी और 11.59 लाख तक पैकेज

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 Aug 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Board Result 2026 UBSE Improvement Result 2026 UK Board Improvement Result Declared
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