'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी देओल की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़

'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी देओल की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़

Batwara 1947 Box Office Collection Day 6: सनी देओल की 'बंटवारा 1947' की कमाई में बुधवार को काफी मंदी देखी गई. हालांकि ये एक्टर की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 08:19 AM (IST)
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सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए स्ट्रगल कर रही है. ये फिल्म वीकेंड पर भी कमजोर साबित हुई. वहीं पहले मंडे टेस्ट में भी ये फेल साबित हुई. हालांकि मंगलवार को इसकी कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखी गई चलिए यहां जानते हैं 'बंटवारा 1947' ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को कितनी कमाई की है?

'बंटवारा 1947' ने 6ठे दिन कितना किया कलेक्शन?
राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म 'बंटवारा 1947' का बॉक्स ऑफिस पर कोई जादू नहीं चल पाया है. अच्छी कहानी और दमदार स्टार कास्ट के बावजूद ये फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकामयाब साबित हुई है. खासतौर पर वीकडेज में ये फिल्म काफी मंदी के दौर से गुजर रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'बंटवारा 1947' ने 5.75 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन  फिल्म ने 13.50 करोड़ कमाए और तीसरे दिन इसका कलेक्शन 7.25 करोड़ रुपये रहा. वहीं चौथे दिन 'बंटवारा 1947' ने 2 करोड़ और 5वें दिन 2.25 करोड़ कमाए हैं.

ये भी पढ़ें:-'जना नायकन' से 'चेन्नई लव स्टोरी' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रहीं 5 धांसू साउथ फिल्में

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'बंटवारा 1947' ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले बुधवार को 1.40 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 6 दिनों की कुल नेट कमाई अब 32.15 करोड़ रुपये हो गई है.

'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म 
 'बंटवारा 1947' सनी देओल के करियर की अब तक की नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. अब इसके निशाने पर  'सिंह साहब द ग्रेट' (36 करोड़)  है. इसे पीछे छोड़ने के लिए इसे बस चार करोड़ और चाहिए. दूसरे वीकेंड तक 'बंटवारा 1947'  भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सनी देओल की 8वीं फिल्म बन जाएगी. 

ये हैं सनी देओल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में

  1. गदर 2 (2023)- 525.50 करोड़
  2. बॉर्डर 2 (2026)- 362.76 करोड़
  3. जाट (2025)- 90.34 करोड़
  4. गदर: एक प्रेम कथा (2001)- 76.88 करोड़
  5. यमला पगला दीवाना (2011)- 55 करोड़
  6. बॉर्डर (1997)- 39.45 करोड़
  7. यमला पगला दीवाना 2 (2013)- 36.8 करोड़
  8. सिंह साहब द ग्रेट (2013)- 36 करोड़
  9. बंटवारा 1947 (2026): 32.15 करोड़ (6 दिन)
  10. द हीरो: द लव स्टोरी ऑफ़ ए स्पाई (2003): 26.22 करोड़

'बंटवारा 1947' के बारे में
'बंटवारा 1947' देश के विभाजन पर बनी एक मार्मिक फिल्म है. इसमें सनी देओल ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और पूरन गब्बी ने अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' से क्लैश हुआ है. 

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Published at : 20 Aug 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol BOX OFFICE COLLECTION Batwara 1947
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