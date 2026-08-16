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BTech Demand 2026 : क्या वापस आने वाला है बीटेक का क्रेज? मार्केट में बढ़ रही डिमांड
BTech Demand 2026 : अब 2026 में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और इसी के साथ इंजीनियरिंग से जुड़े कई क्षेत्रों में नई नौकरियों की मांग भी बढ़ रही है.
12वीं के बाद इंजीनियरिंग को करियर का सबसे भरोसेमंद रास्ता माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदली और बीटेक करने के बाद नौकरी को लेकर सवाल उठने लगे. अब 2026 में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और इसी के साथ इंजीनियरिंग से जुड़े कई क्षेत्रों में नई नौकरियों की मांग भी बढ़ रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमेशन जैसी तकनीकों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को एक नया दिशा दी है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीटेक का पुराना क्रेज एक बार फिर लौट रहा है.
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Published at : 16 Aug 2026 07:43 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion