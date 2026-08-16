आज BTech में सिर्फ सामान्य CSE तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है. AI और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, IoT और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र भी तेजी से सामने आए हैं. AI और डेटा साइंस में रोजगार की सालाना वृद्धि 35 फीसदी, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग में 27 फीसदी और रोबोटिक्स व ऑटोमेशन में 25 फीसदी है.