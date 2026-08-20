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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC CSE मेन्स 2026:परीक्षा केंद्र के लिए गाइडलाइन जारी, जानें क्या ले जाएं?

UPSC CSE मेन्स 2026:परीक्षा केंद्र के लिए गाइडलाइन जारी, जानें क्या ले जाएं?

यूपीएससी ने परीक्षा केंद्र से जुड़ी जरूरी गाइडलाइन जारी की है. आयोग ने उम्मीदवारों को हर परीक्षा सत्र में दो हाल की पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आने की सलाह दी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 20 Aug 2026 06:57 AM (IST)
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UPSC Mains 2026 Guidelines: यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी ने परीक्षा केंद्र से जुड़ी जरूरी गाइडलाइन जारी की है. आयोग ने उम्मीदवारों को हर परीक्षा सत्र में दो हाल की पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आने की सलाह दी है. इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन और पहचान से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए हैं. अगर फेस ऑथेंटिकेशन में किसी तरह की दिक्कत या गलती आती है, तो उम्मीदवार से परीक्षा केंद्र पर दिए गए अंडरटेकिंग फॉर्म को भरने के लिए भी कहा जा सकता है, इसमें उम्मीदवार को अपनी फोटो लगानी होगी.

ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ ले जाना जरूरी

उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड में बताए गए ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ को भी परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना होगा. अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित मूल पहचान पत्र दिखा पाता तो उसे भी परीक्षा केंद्र के सुपरवाइजर की ओर से दिए गए अंडरटेकिंग फॉर्म को भरना पड़ सकता है. आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी बताया है. उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह अपने एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़े और उसी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचे.

यूपीएससी मेन्स 2026 की परीक्षा कब होगी?

यूपीएससी सिविल सर्विस मेन्स एग्जामिनेशन 2026 का आयोजन 21, 22, 23 और 29 और 30 अगस्त 2026 को किया जाएगा. परीक्षा दो सीटों में होगी, पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे शिफ्ट दो पर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी.

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परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना अनिवार्य?

उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट और सामान ही लेकर जाने की सलाह दी गई है. इनमें मुख्य रूप से एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ और हर सत्र के लिए दो हाल की पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है. परीक्षा के लिए ब्लैक बॉल पेन भी साथ रखना होगा. फेस ऑथेंटिकेशन किसी तरह की समस्या होने पर फोटो उम्मीदवार के लिए जरूरी होगा.

इन सामानों को नहीं ले जा सकते

यूपीएससी में परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक लगाई है. उम्मीदवार मोबाइल फोन, पेजर स्मार्ट या डिजिटल वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैमरा, पेन ड्राइव,  प्रोग्रामेबल डिवाइस और किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस को परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जा सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवारों को महंगे या किमती सामान, किताबें, बैग और दूसरे जरूरी सामान भी साथ में ले जाने की सलाह दी गई है. क्योंकि परीक्षा केंद्र पर उनके सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं होगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 Aug 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
UPSC CSE Mains 2026 UPSC Mains Guidelines UPSC Exam Centre Guidelines
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