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फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल, दूसरे में चोट के बाद नहीं मानी हार, प्राची ने ऐसे रचा इतिहास
प्राची जैन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्हें पहले प्रयास में असफलता मिली और दूसरे प्रयास के दौरान चोट का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार यूपीएससी पास का इतिहास रच दिया.
UPSC Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को देश के सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है. इसमें सफलता हासिल करने के लिए उम्मीदवार को लंबे समय तक लगातार मेहनत और धैर्य बनाए रखना पड़ता है. वहीं यूपीएससी की तैयारी में कई बार एक या दो प्रयास में सफलता मिलने के बाद उम्मीदवार का हौसला टूट जाता है, लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपनी तैयारी जारी रखते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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