फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल, दूसरे में चोट के बाद नहीं मानी हार, प्राची ने ऐसे रचा इतिहास

प्राची ने 2023 में पहली बार यूपीएससी सीएसई की परीक्षा दी, लेकिन वह प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई. उनका मानना था कि उस समय उनकी तैयारी पर्याप्त नहीं थी. पहली असफलता के बाद उन्होंने तैयारी को छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी रणनीति में दोबारा काम किया. 2024 में उन्होंने पहले से ज्यादा व्यवस्थित तरीके से परीक्षा की तैयारी की. इस बार उन्होंने प्रीलिम्स और मेन्स दोनों पास कर लिया और इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन इस प्रयास में भी उनके सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई.