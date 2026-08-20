Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासर्जियो गोर ने J&K पर बोला सच तो भड़का पाक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

सर्जियो गोर ने J&K पर बोला सच तो भड़का पाक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दुनिया के सामने जम्मू-कश्मीर का सच बताया तो पाकिस्तान भड़क गया, लेकिन अब एक्सपर्ट्स भी पीओके में होने वाले अत्याचारों के बारे में बताकर पाकिस्तान का सच उजागर कर रहे हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 20 Aug 2026 08:33 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की ओर से जम्मू-कश्मीर को लेकर दिए गए बयान के बाद पाकिस्तान भड़क गया है. पाकिस्तान ने बुधवार को अमेरिका की चार्ज डी'अफेयर्स नताली बेकर को तलब किया और सर्जियो गोर की जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान वहां के बारे में की गई टिप्पणियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. लेकिन इस मामले में एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के सच को उजागर कर रहे हैं.

पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कश्मीर के दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत के बयान के बारे में मेरा मानना ​​है कि यह सच्चाई को दर्शाता है. अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की ओर से बार-बार फैलाया जाने वाला प्रोपेगैंडा झूठा है.

उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जो अशांति है और जहां से ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि वे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और भारत में शामिल होना चाहते हैं- सर्जियो गोर ने इस सच्चाई की पुष्टि की है.

बहुत पहले आ जाना चाहिए था यह बयान

इस संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के स्टेटस पर सर्जियो गोर का बयान बहुत अच्छा है और शायद बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था. मुझे उम्मीद है कि यह भारत को प्रेसिडेंट ट्रंप के टुकड़े देने की एक और कोशिश नहीं है, जबकि मुख्य खाना कहीं और परोसा जा रहा है. अगर इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसडर इसे दोहराते हैं तो इससे भारत में इस तरह के नज़रिए के लंबे समय तक चलने वाले असर के बारे में और भरोसा बढ़ेगा.

पीओके में गरीबी और जुल्म से परेशान हैं लोग  

उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान के साथ अपने गठबंधन की वजह से इस इलाके को क्रॉस-टाईज से देखने की अमेरिकन आदत भी खत्म हो जाएगी. शायद पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद साथी ने भी आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो हो रहा है, उसकी असलियत देख ली है, जहां लोग गरीबी और ज़ुल्म से परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा पीओके को एक कॉलोनी की तरह माना है.

अमेरिकी विदेश नीति पर भी दी प्रतिक्रिया

उन्होंने भारत-पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी विदेश नीति पर कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर इस इलाके के लिए अमेरिकन पॉलिसी में सबसे जरूरी डेवलपमेंट भारत को हिंद महासागर और वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से अलग करना है. यह तब साफ हुआ जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी सोच-समझकर इंडो-पैसिफिक से इंडो शब्द हटा दिया. दिल्ली में अमेरिकी एम्बेसडर ठीक से नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हम अमेरिकी पॉलिसी में इस बड़े बदलाव का मतलब समझ गए.

अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा करेगा अमेरिका

वहीं, अमेरिका जम्मू-कश्मीर की यात्रा को लेकर जारी अपनी एडवाइजरी की दोबारा समीक्षा करेगा. उमर अब्दुल्ला के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में गोर ने कहा कि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. अमेरिका समय-समय पर अपनी यात्रा संबंधी चेतावनियों की समीक्षा करता है. अभी कोई बड़ी घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन इस एडवाइजरी को कम करने पर विचार किया जाएगा.

अमेरिकी राजदूत ने जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती का किया जिक्र

गोर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर खूबसूरत क्षेत्र है और उन्हें लगता है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी यहां की प्राकृतिक सुंदरता और यहां मौजूद अवसरों को देखने आना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और स्थानीय सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को देखते हुए यात्रा चेतावनी में बदलाव की संभावना पर विचार किया जाएगा.

अमेरिकी राजदूत के बयान पर पाकिस्तान नाराज

इधर, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को लेकर सर्जियो गोर के बयान पर बुधवार को अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स नताली बेकर को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित क्षेत्र है और इसका अंतिम फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों तथा कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए.

अमेरिका से बयान पर आपत्ति

पाकिस्तान ने कहा कि सर्जियो गोर का बयान अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख के खिलाफ है और अंतरराष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना से भी मेल नहीं खाता. साथ ही, पाकिस्तान ने पिछले साल मई में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद कश्मीर मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश का जिक्र किया. पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि उसके सार्वजनिक बयान जम्मू-कश्मीर के विवादित दर्जे के अनुरूप होने चाहिए.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
US Ambassador Breaking News Abp News JAMMU KASHMIR Sergio Gor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सर्जियो गोर ने J&K पर बोला सच तो भड़का पाक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
सर्जियो गोर ने J&K पर बोला सच तो भड़का पाक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
इंडिया
राजीव गांधी जयंती: पीएम मोदी ने किया याद, सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि
राजीव गांधी जयंती: पीएम मोदी ने किया याद, सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि
इंडिया
वंदे मातरम: कांग्रेस के प्रस्ताव पर भड़की BJP, कहा- आज की नई मुस्लिम लीग
वंदे मातरम: कांग्रेस के प्रस्ताव पर भड़की BJP, कहा- आज की नई मुस्लिम लीग
इंडिया
मणिपुर में तीन दिन तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, जानिए क्या है वजह
मणिपुर में तीन दिन तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, जानिए क्या है वजह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने किया ईरान पर बड़ी आर्थिक पाबंदी का ऐलान, मददगारों को अल्टीमेटम
ट्रंप ने किया ईरान पर बड़ी आर्थिक पाबंदी का ऐलान, मददगारों को अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं खड़ी रही, पूजा नहीं करने दी', BJP विधायक ने लगाए जातिगत भेदभाव का आरोप
'मैं खड़ी रही, पूजा नहीं करने दी', BJP विधायक ने लगाए जातिगत भेदभाव का आरोप
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधू की धमाकेदार जीत, 34 मिनट में विरोधी हुआ पस्त
वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधू की धमाकेदार जीत, 34 मिनट में विरोधी हुआ पस्त
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी देओल की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़
'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़
इंडिया
सर्जियो गोर ने J&K पर बोला सच तो भड़का पाक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
सर्जियो गोर ने J&K पर बोला सच तो भड़का पाक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
टेक्नोलॉजी
ATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?
ATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?
ट्रेंडिंग
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
आजम खान या कोई और... कौन है जौहर यूनिवर्सिटी का असली मालिक?
आजम खान या कोई और... कौन है जौहर यूनिवर्सिटी का असली मालिक?
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget