एक्सप्लोरर
कौन हैं डॉ. अंजू राठी राणा, जो बनीं देश की पहली महिला Law सेक्रेटरी?
अंजु राठी राणा ने 2025 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने लॉ सेक्रेट्री ऑफ इंडिया का पद संभालने वाली देश की पहली महिला बनकर इतिहास रचा है.
Law Secretary of India: भारत में कानूनी प्रशासन में डॉ. अंजु राठी राणा ने 2025 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने लॉ सेक्रेट्री ऑफ इंडिया का पद संभालने वाली देश की पहली महिला बनकर इतिहास रचा है. वह कानून और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग का नेतृत्व कर रही है. हालांकि उनकी पहचान सिर्फ ऐतिहासिक नियुक्ति तक सीमित नहीं है. तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने जिला अदालत से लेकर सरकारी कानूनी प्रशासन के शीर्ष स्तर तक अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाली है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 15 Aug 2026 08:37 AM (IST)
शिक्षा
10 Photos
नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी, फिर भी नहीं छोड़ा UPSC का सपना, अफसर ने रचा इतिहास
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
Resume में Photo लगानी चाहिए या नहीं? जानें इसके फायदे और नुकसान
शिक्षा
बिहार STET 2026: 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
शिक्षा
CG बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
शिक्षा
नोएडा के स्कूलों में स्क्रीन टाइम पर लिमिट, प्राइमरी के लिए 30 मिनट की सीमा
Advertisement
Hirdesh Kumar Singh
Opinion