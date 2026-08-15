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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाकौन हैं डॉ. अंजू राठी राणा, जो बनीं देश की पहली महिला Law सेक्रेटरी?

कौन हैं डॉ. अंजू राठी राणा, जो बनीं देश की पहली महिला Law सेक्रेटरी?

अंजु राठी राणा ने 2025 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने लॉ सेक्रेट्री ऑफ इंडिया का पद संभालने वाली देश की पहली महिला बनकर इतिहास रचा है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 15 Aug 2026 08:37 AM (IST)
अंजु राठी राणा ने 2025 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने लॉ सेक्रेट्री ऑफ इंडिया का पद संभालने वाली देश की पहली महिला बनकर इतिहास रचा है.

Law Secretary of India: भारत में कानूनी प्रशासन में डॉ. अंजु राठी राणा ने 2025 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने लॉ सेक्रेट्री ऑफ इंडिया का पद संभालने वाली देश की पहली महिला बनकर इतिहास रचा है. वह कानून और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग का नेतृत्व कर रही है. हालांकि उनकी पहचान सिर्फ ऐतिहासिक नियुक्ति तक सीमित नहीं है. तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने जिला अदालत से लेकर सरकारी कानूनी प्रशासन के शीर्ष स्तर तक अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाली है.

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अंजू राठी की कानूनी शिक्षा की शुरुआत डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर से हुई, जहां से उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज से एलएलएम किया और आगे एमडीयू रोहतक से लॉ पीएचडी पूरी की. पढ़ाई के दौरान भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा, उन्हें एलएलबी के दौरान दो गोल्ड मेडल मिले. वहीं आईआईएम की पढ़ाई में उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान हासिल किया.
अंजू राठी की कानूनी शिक्षा की शुरुआत डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर से हुई, जहां से उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज से एलएलएम किया और आगे एमडीयू रोहतक से लॉ पीएचडी पूरी की. पढ़ाई के दौरान भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा, उन्हें एलएलबी के दौरान दो गोल्ड मेडल मिले. वहीं आईआईएम की पढ़ाई में उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान हासिल किया.
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कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंजू राठी राणा ने 1994 में कानूनी पेशे में कदम रखा. उन्होंने मुजफ्फरनगर की जिला अदालत से वकालत शुरू की. कोर्ट में शुरुआती एक्सपीरियंस ने उनके आगे के कानूनी करियर की नींव तैयार की
कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंजू राठी राणा ने 1994 में कानूनी पेशे में कदम रखा. उन्होंने मुजफ्फरनगर की जिला अदालत से वकालत शुरू की. कोर्ट में शुरुआती एक्सपीरियंस ने उनके आगे के कानूनी करियर की नींव तैयार की
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इसके बाद 1999 में वह दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसीक्यूशन से जुड़ी. यहां उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में अस्सिटेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के तौर पर काम किया. प्रॉसीक्यूशन के क्षेत्र में उन्होंने करीब 18 साल तक काम किया और इस दौरान उन्हें अदालत में मामलों की पैरवी का लंबा एक्सपीरियंस मिला.
इसके बाद 1999 में वह दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसीक्यूशन से जुड़ी. यहां उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में अस्सिटेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के तौर पर काम किया. प्रॉसीक्यूशन के क्षेत्र में उन्होंने करीब 18 साल तक काम किया और इस दौरान उन्हें अदालत में मामलों की पैरवी का लंबा एक्सपीरियंस मिला.
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अंजू राठी राणा के करियर में बड़ा बदलाव 2017 में आया, जब उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी और लीगल एडवाइजर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली. कोर्ट रूम और अभियोजन के लंबे एक्सपीरियंस के बाद यह उनके सरकारी, कानूनी प्रशासन में प्रवेश बहुत अहम चरण था.
अंजू राठी राणा के करियर में बड़ा बदलाव 2017 में आया, जब उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी और लीगल एडवाइजर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली. कोर्ट रूम और अभियोजन के लंबे एक्सपीरियंस के बाद यह उनके सरकारी, कानूनी प्रशासन में प्रवेश बहुत अहम चरण था.
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इसके बाद 2022 में उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट किया गया. करीब 3 साल बाद 2025 में लॉ सेक्रेटरी का पद उन्होंने संभाला. 2025 में लॉ सेक्रेटरी का पद संभालने के साथ ही अंजू राठी राणा ने एक नया इतिहास बनाया, वह भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी बनी.
इसके बाद 2022 में उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट किया गया. करीब 3 साल बाद 2025 में लॉ सेक्रेटरी का पद उन्होंने संभाला. 2025 में लॉ सेक्रेटरी का पद संभालने के साथ ही अंजू राठी राणा ने एक नया इतिहास बनाया, वह भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी बनी.
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लॉ सेक्रेटरी के तौर पर वह कानून और न्याय मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का नेतृत्व करती है. इस विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियां में कानूनी सुधार, विवाद, समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है.
लॉ सेक्रेटरी के तौर पर वह कानून और न्याय मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का नेतृत्व करती है. इस विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियां में कानूनी सुधार, विवाद, समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है.
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अंजू राठी राणा ने भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी किया है. वह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे मंचों से जुड़े कार्यों में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर चुकी है.
अंजू राठी राणा ने भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी किया है. वह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे मंचों से जुड़े कार्यों में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर चुकी है.
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वहीं सरकार ने अब उनकी नियुक्ति को 23वीं लॉ कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर भी नियमित कर दिया है. उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक जारी रहेगा.
वहीं सरकार ने अब उनकी नियुक्ति को 23वीं लॉ कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर भी नियमित कर दिया है. उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक जारी रहेगा.
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Published at : 15 Aug 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Anju Rathi Rana First Woman Law Secretary Law Secretary Of India

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