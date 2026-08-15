कौन हैं डॉ. अंजू राठी राणा, जो बनीं देश की पहली महिला Law सेक्रेटरी?

अंजू राठी की कानूनी शिक्षा की शुरुआत डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर से हुई, जहां से उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज से एलएलएम किया और आगे एमडीयू रोहतक से लॉ पीएचडी पूरी की. पढ़ाई के दौरान भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा, उन्हें एलएलबी के दौरान दो गोल्ड मेडल मिले. वहीं आईआईएम की पढ़ाई में उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान हासिल किया.