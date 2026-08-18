3 बार UPSC में फेल, फिर बदली रणनीति, अब आकांक्षा बनीं CAPF अफसर

आकांक्षा के दिनचर्या भी काफी अनुशासित थी. वह रोजाना सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच उठती और घर के जरूरी काम पूरे करने के बाद लगभग 9:00 बजे लाइब्रेरी पहुंचती. लाइब्रेरी में वह दिन का टारगेट करती थी और कम से कम 7 घंटे की प्रोडक्टिव पढ़ाई का टारगेट रखती थी. वह करीब रात 8 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ती. लंच और चाय के लिए समय निकालने के बाद घर लौटकर मौका मिलने पर सवालों की प्रैक्टिस भी करती थी.