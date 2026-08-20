'मैं खड़ी रही, पूजा नहीं करने दी', BJP विधायक ने लगाए जातिगत भेदभाव का आरोप

राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की विधायक के साथ जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया है. मलिहाबाद से बीजेपी विधायक जय देवी कौशल ने काकोरी मंदिर में उनसे पूजा अर्चना नहीं करने देने और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. जिसके बाद ये मामला गरम हो गया है. उन्होंने कहा कि वो आलाकमान से इसकी शिकायत करेंगी.

ख़बर के मुताबिक़ लखनऊ के काकोरी में विधायक जय कौशल के प्रयास से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, जिसके बाद मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में आमंत्रित किया गया था. इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष समेत भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी भी शामिल थे. विधायक ने आरोप लगाया कि जब वो पूजा के लिए पहुंची तो उनके साथ भेदभाव किया गया और उन्हें पूजा भी नहीं करने दी गई.

विधायक ने लगाए जातिगत भेदभाव के आरोप

बीजेपी विधायक जय देवी कौशल ने कहा, "मेरा कार्यक्रम था और मैंने समय दे दिया था और कल सुबह हम यहां पर पूजन करेंगे. लेकिन जब मैं वहां गई तो वहां सारी व्यवस्था हुई. लेकिन, मुझसे पूजा नहीं करवाई गई और आरती भी नहीं करने दी गई. वहां मेरे साथ मंडल अध्यक्ष थे और भी सदस्य भी थे. जब हम गए तो वहां सभी लोग पहुंचे और पाँच ईंटें रखकर एक पंडित ने सारा काम किया मैं वहां खड़ी रही लेकिन, मुझे कुछ नहीं कर दिया.

उन्होंने कहा कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया इसलिए तो उन्हें पूजा नहीं करने दी गई. जय देवी कौशल ने कहा कि वो इस पूरे मामले की शिकायत आलाकमान से करेंगी.

घटना के बाद गर्माई सियासत

ये मामला सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है. विधायक के बेटे विकास किशोर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस मुद्दे को उठाया और सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने मंदिर में पूजा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर में पूजा पुजारी शैलेंद्र वाजपेयी करवा रहे थे जबकि मंत्रों का उच्चारण रमाकांत गुप्ता कर रहे हैं. इस दौरान विधायक के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया.