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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीEngineering Jobs: कौन-सी कंपनी बनाती है दिल्ली मेट्रो के कोच, इसमें कैसे मिलेगी नौकरी?

Engineering Jobs: कौन-सी कंपनी बनाती है दिल्ली मेट्रो के कोच, इसमें कैसे मिलेगी नौकरी?

Engineering Jobs: जानिए दिल्ली मेट्रो के कोच बनाने वाली BEML और Alstom में नौकरी के अवसर, जरूरी योग्यता, भर्ती प्रक्रिया और आवेदन करने का आसान तरीका.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 19 Aug 2026 09:07 PM (IST)
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Engineering Jobs: दिल्ली मेट्रो देश की सबसे आधुनिक और व्यस्त मेट्रो रेल सेवाओं में से एक है. हर दिन लाखों यात्री दिल्ली-एनसीआर में सफर करने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली मेट्रो में चलने वाले कोच आखिर कौन बनाता है? दिल्ली मेट्रो के कोच बनाने के क्षेत्र में BEML और Alstom जैसी बड़ी कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. अगर आप रेलवे, मेट्रो या इंजीनियरिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो इन कंपनियों में नौकरी करना आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है.

BEML बनाती है मेट्रो कोच

BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है. कंपनी रक्षा उपकरणों के साथ-साथ रेल और मेट्रो कोच के निर्माण में भी काम करती है. BEML ने दिल्ली मेट्रो सहित देश की कई मेट्रो परियोजनाओं के लिए कोच तैयार किए हैं.

BEML के मेट्रो कोच बनाने वाले प्लांट में डिजाइन, फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल और ऐसेंबली जैसे कई स्तरों पर काम होता है. इसलिए यहां केवल इंजीनियर ही नहीं, बल्कि ITI, डिप्लोमा और अन्य तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए भी अलग-अलग प्रकार के अवसर मिल सकते हैं.

ये भी पढ़ें: रेलवे कोच फैक्ट्री में कैसे बनें इलेक्ट्रिशियन? जानें पूरी प्रक्रिया

Alstom भी बना रही है दिल्ली मेट्रो के नए कोच

दूसरी बड़ी कंपनी Alstom है. Alstom एक वैश्विक कंपनी है जो रेलवे और मेट्रो के लिए ट्रेन, सिग्नलिंग और अन्य परिवहन समाधान उपलब्ध कराती है. दिल्ली मेट्रो के Phase-IV प्रोजेक्ट के लिए Alstom को नए ट्रेनसेट बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला है. कंपनी ने इन मेट्रो ट्रेनसेट को भारत में अपनी श्री सिटी, आंध्र प्रदेश स्थित मैन्युफैक्चरिंग फेसेलिटी में तैयार किया है. इन नए ट्रेनसेट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इन्हें दिल्ली मेट्रो के नए विस्तार वाले कॉरिडोर में उपयोग किया जा रहा है.

नौकरी करने के लिए योग्यता

अगर आप मेट्रो कोच बनाने वाली कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो ITI, डिपलोमा या B.Tech एक अच्छा रास्ता हो सकता है. ITI करने वाले उम्मीदवार फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट जैसे ट्रेड से तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं. डिपलोमा करने वाले उम्मीदवार मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या संबंधित शाखाओं से टेकनिशियन और जूनियर लेवल टेकनिशियन रॉल्स के लिए तैयारी कर सकते हैं. ध्यान रहें कि नौकरी की तैयारी करते समय केवल क्वालिफिकेशन पर निर्भर न रहें. टेक्निकल नॉलेज  के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्प्यूटर नॉलेज और इंडस्ट्री स्पेसिफिक  स्किल्स भी विकसित करना बेहतर होता है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 09:07 PM (IST)
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