नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी, फिर भी नहीं छोड़ा UPSC का सपना, अफसर ने रचा इतिहास

राजू वाग का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के इंदोरी गांव में हुआ. उनकी शुरुआती पढ़ाई जिला परिषद स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की. आगे चलकर उन्होंने एनआईटी नागपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और 2014 में अपनी डिग्री पूरी की. पढ़ाई के बाद उन्हें करीब 5 साल तक कोल इंडिया में काम किया. इसके बाद उन्होंने सरकारी सेवा में जाने का फैसला किया और 2018 में सीएपीएफ परीक्षा पास कर सीआरपीएफ में शामिल हुए.