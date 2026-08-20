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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल

बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल

जानकारी के मुताबिक, अयोध्या के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में रहने वाली अंजू देवी के पास 42,105 रुपये थे. इसी दौरान एक बंदर अचानक आया और पैसे लेकर भाग गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया और हंसने पर भी मजबूर कर दिया. यहां एक बंदर महिला के 42,105 रुपये लेकर भाग गया. काफी कोशिशों के बाद भी जब पैसे वापस नहीं मिले, तो पुलिस को बुलाना पड़ा. आखिरकार पुलिस ने ऐसा तरीका अपनाया कि बंदर ने खुद ही पैसे छोड़ दिए. इस मजेदार पल पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर मजे लिए.

महिला के पैसे लेकर भाग गया बंदर

जानकारी के मुताबिक, अयोध्या के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में रहने वाली अंजू देवी के पास 42,105 रुपये थे. इसी दौरान एक बंदर अचानक आया और पैसे लेकर भाग गया. बंदर पैसे लेकर एक जगह बैठ गया और उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था. आसपास मौजूद लोगों ने भी पैसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार, सब-इंस्पेक्टर पंकज सिंह, हेड कांस्टेबल कुलदीप यादव और कांस्टेबल अंकित ने स्थिति का जायजा लिया, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है. पुलिस ने समझा कि अगर बंदर को पकड़ने या डराने की कोशिश की गई तो वह पैसे लेकर कहीं और भाग सकता है. इसलिए उन्होंने शांत दिमाग से काम लेने का फैसला किया.

केले ने कर दिया पूरा खेल

पुलिसकर्मियों ने बंदर को एक केला दिया. जैसे ही बंदर का ध्यान केले की तरफ गया, वह उसे खाने में व्यस्त हो गया. इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस ने उसके पास रखे पैसे सुरक्षित निकाल लिए. इस तरह बिना किसी नुकसान के पूरे 42,105 रुपये बरामद कर लिए गए.

महिला को वापस मिले पूरे पैसे

पुलिस ने बरामद रकम की जांच की और फिर पूरी रकम अंजू देवी को लौटा दी. अपने पैसे वापस मिलने के बाद महिला ने पुलिसकर्मियों का धन्यवाद किया. स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की सूझबूझ की तारीफ की. लोगों का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी हड़बड़ी के समझदारी से काम लिया और मुश्किल लग रही स्थिति को आसानी से संभाल लिया.

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सोशल मीडिया पर चर्चा में आया मामला

यह घटना अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. कई लोग पुलिस के अनोखे तरीके की तारीफ कर रहे हैं, तो कई इस घटना को मजेदार बता रहे हैं. हालांकि यह मामला सुनने में भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसमें पुलिस की समझदारी और धैर्य ने एक महिला की मेहनत की कमाई सुरक्षित वापस दिला दी. इसी घटना पर एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा...इतना पैसा लेकर कौन घूमता है. एक और यूजर ने लिखा...हमारे भाग कब खुलेंगे, हमारे बैग में कब इतने पैसे होंगे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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