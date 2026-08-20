बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया और हंसने पर भी मजबूर कर दिया. यहां एक बंदर महिला के 42,105 रुपये लेकर भाग गया. काफी कोशिशों के बाद भी जब पैसे वापस नहीं मिले, तो पुलिस को बुलाना पड़ा. आखिरकार पुलिस ने ऐसा तरीका अपनाया कि बंदर ने खुद ही पैसे छोड़ दिए. इस मजेदार पल पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर मजे लिए.

महिला के पैसे लेकर भाग गया बंदर

जानकारी के मुताबिक, अयोध्या के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में रहने वाली अंजू देवी के पास 42,105 रुपये थे. इसी दौरान एक बंदर अचानक आया और पैसे लेकर भाग गया. बंदर पैसे लेकर एक जगह बैठ गया और उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था. आसपास मौजूद लोगों ने भी पैसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार, सब-इंस्पेक्टर पंकज सिंह, हेड कांस्टेबल कुलदीप यादव और कांस्टेबल अंकित ने स्थिति का जायजा लिया, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है. पुलिस ने समझा कि अगर बंदर को पकड़ने या डराने की कोशिश की गई तो वह पैसे लेकर कहीं और भाग सकता है. इसलिए उन्होंने शांत दिमाग से काम लेने का फैसला किया.

केले ने कर दिया पूरा खेल

पुलिसकर्मियों ने बंदर को एक केला दिया. जैसे ही बंदर का ध्यान केले की तरफ गया, वह उसे खाने में व्यस्त हो गया. इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस ने उसके पास रखे पैसे सुरक्षित निकाल लिए. इस तरह बिना किसी नुकसान के पूरे 42,105 रुपये बरामद कर लिए गए.

महिला को वापस मिले पूरे पैसे

पुलिस ने बरामद रकम की जांच की और फिर पूरी रकम अंजू देवी को लौटा दी. अपने पैसे वापस मिलने के बाद महिला ने पुलिसकर्मियों का धन्यवाद किया. स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की सूझबूझ की तारीफ की. लोगों का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी हड़बड़ी के समझदारी से काम लिया और मुश्किल लग रही स्थिति को आसानी से संभाल लिया.

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सोशल मीडिया पर चर्चा में आया मामला

यह घटना अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. कई लोग पुलिस के अनोखे तरीके की तारीफ कर रहे हैं, तो कई इस घटना को मजेदार बता रहे हैं. हालांकि यह मामला सुनने में भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसमें पुलिस की समझदारी और धैर्य ने एक महिला की मेहनत की कमाई सुरक्षित वापस दिला दी. इसी घटना पर एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा...इतना पैसा लेकर कौन घूमता है. एक और यूजर ने लिखा...हमारे भाग कब खुलेंगे, हमारे बैग में कब इतने पैसे होंगे.

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