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10 साल बच्चों को पढ़ाया, रात में की तैयारी अब DSP बने अंकित कुमार
अंकित कुमार ने 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता हासिल कर डीएसपी का पद हासिल किया है. अंकित ने परीक्षा में 333 वीं रैंक हासिल की है.
Success Story: बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले अंकित कुमार ने 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता हासिल कर डीएसपी का पद हासिल किया है. अंकित ने परीक्षा में 333 वीं रैंक हासिल की है. उनकी कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने किसी बड़े शहर के कोचिंग संस्थान में रहकर तैयारी नहीं की बल्कि गांव में बच्चों को पढ़ाते हुए करीब 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी.
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Published at : 11 Aug 2026 10:10 AM (IST)
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