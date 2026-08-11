10 साल बच्चों को पढ़ाया, रात में की तैयारी अब DSP बने अंकित कुमार

अपनी सफलता के बाद अंकित ने गांव और सीमित संसाधनों में तैयारी कर रहे छात्रों से कहा कि अगर मेहनत और सफलता के लिए अपनी रणनीति खुद तैयार की जा सकती है. उनका कहना है कि पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का सही तरीके से विश्लेषण और टारगेट के प्रति लगातार मेहनत की जाए, तो गांव से भी अधिकारी बनने का सपना पूरा किया जा सकता है.