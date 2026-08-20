आजम खान या कोई और... कौन है जौहर यूनिवर्सिटी का असली मालिक?

उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इन दिनों जमीनों और निर्माण कार्यों को लेकर भीषण प्रशासनिक विवाद में घिरी हुई है. समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान द्वारा स्थापित इस यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने जारी किया था, जिस पर फिलहाल मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने रोक लगा दी है. इस पूरे राजनीतिक और कानूनी घमासान के बीच हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस विशाल यूनिवर्सिटी का असली मालिक कौन है और इसका मालिकाना हक किसके पास है.

यूनिवर्सिटी की नींव और शुरुआती पृष्ठभूमि



रामपुर में शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2006 में की गई थी. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विचार आजम खान का था और इसकी नींव समाजवादी पार्टी के संस्थापक तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रखी थी. स्थापना के समय से ही यह संस्थान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा. स्थानीय प्रशासन के साथ निर्माण संबंधी अनुमतियों और जमीनों के अधिग्रहण को लेकर शुरुआत से ही तरह-तरह की आपत्तियां उठाई जाती रही हैं.

स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर से जुड़ाव



इस उच्च शिक्षण संस्थान का नाम भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया है. मौलाना जौहर का रामपुर से गहरा ऐतिहासिक संबंध था और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खिलाफत आंदोलन सहित कई अभियानों का नेतृत्व किया था. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष पद पर रहे. आजादी के बाद उनके परिवार के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान चले गए थे, जिसके कारण आज के दौर में आम लोगों को उनके इतिहास की कम जानकारी है.

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कौन है जौहर यूनिवर्सिटी का असली मालिक?



तकनीकी और कानूनी रूप से देखा जाए तो जौहर यूनिवर्सिटी किसी व्यक्ति विशेष की निजी जायदाद नहीं है. यह यूनिवर्सिटी 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' (Mohammad Ali Jauhar Trust) के नाम पर पंजीकृत है और उसी के अधीन संचालित होती है. आजम खान इस ट्रस्ट के संस्थापक और यूनिवर्सिटी के आजीवन चांसलर हैं. चूंकि इस ट्रस्ट का पूरा नियंत्रण, प्रबंधन और देखरेख आजम खान, उनके परिजनों और नजदीकी सहयोगियों के हाथों में रही है, इसलिए व्यावहारिक रूप से उन्हें ही इसका मुख्य सर्वेसर्वा माना जाता है.

रामपुर विकास प्राधिकरण का डिमोलिशन आदेश



हाल के दिनों में यह विवाद तब और ज्यादा तूल पकड़ गया जब रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने यूनिवर्सिटी परिसर में बनी 40 इमारतों में से 38 को अवैध बताते हुए 15 दिनों के भीतर ध्वस्त करने का फरमान सुना दिया. प्राधिकरण का दावा है कि इन नक्शों और निर्माणों को तय सरकारी नियमों के मुताबिक मंजूरी नहीं दी गई थी. इस नोटिस के सामने आते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रामपुर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया.

कमिश्नर की रोक और कानूनी पेचीदगियां



आरडीए के इस सख्त रुख के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुरंत उच्च प्रशासनिक स्तर पर अपील दाखिल की. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने फिलहाल डिमोलिशन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. हालांकि, यह राहत अस्थायी मानी जा रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी सैकड़ों एकड़ जमीनों के पट्टे रद्द किए जाने, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और नियमों के उल्लंघन को लेकर अदालतों में दर्जनों मुकदमे विचाराधीन हैं.









वर्तमान प्रशासनिक संकट और भविष्य



मौजूदा समय में जौहर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश सरकार और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के बीच एक बड़े कानूनी और प्रशासनिक युद्ध का केंद्र बन चुकी है. राज्य सरकार और जिला प्रशासन जहां अवैध रूप से अधिग्रहित जमीनों को वापस लेने और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई में लगे हैं, वहीं ट्रस्ट इसे बचाने की हर संभव कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. यही वजह है कि इसके वास्तविक मालिकाना हक और भविष्य को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ है.

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