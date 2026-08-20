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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?

ATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?

ATM या डेबिट कार्ड पर दिखाई देने वाली जानकारी केवल कार्ड नंबर, नाम और एक्सपायरी डेट तक ही नहीं रहती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Aug 2026 08:14 AM (IST)
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  • एन्क्रिप्शन, चिप और PIN सत्यापन धोखाधड़ी जोखिम कम करते हैं।

ATM Card: ऑनलाइन पेमेंट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एटीएम कार्ड भी लोगों एक अहम जरूरत होती है जिसकी मदद से लोग किसी भी एटीएम मशीन से अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल या जमा कर सकते हैं. लेकिन अक्सर ये सवाल आता है कि एटीएम कार्ड में यूजर की डिटेल्स कैसे सेव की जाती हैं और मशीन में जाते ही मशीन उसे कैसे प्रोसेस करती है. आइए समझते हैं इसकी पूरी टेक्नोलॉजी.

ATM कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होती है?

जानकारी के मुताबिक, ATM या डेबिट कार्ड पर दिखाई देने वाली जानकारी केवल कार्ड नंबर, नाम और एक्सपायरी डेट तक ही नहीं रहती है. इसके अंदर एक चिप या मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसमें कई तरह का डेटा स्टोर रहता है.

इस डेटा में कार्ड नंबर, बैंक की पहचान, कार्ड की वैलिडिटी, सुरक्षा संबंधी कोड और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारी शामिल होती है. हालांकि, कार्ड में आपके बैंक खाते की पूरा डिटेल्स या बैंलेस से संबंधित जानकारी सेव नहीं होती है.

चिप और मैग्नेटिक स्ट्रिप कैसे काम करती हैं?

आपको बता दें कि पुराने ATM कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता था. ये एक काले रंग की पट्टी होती है जिसमें मैग्नेटिक तरीके से डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है. जब कार्ड मशीन में स्वाइप किया जाता है तो मशीन इस स्ट्रिप को रीड करती है और इसकी डिटेल्स लेती है.

लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है. आज कल के एटीएम या डेबिट कार्ड में EMV चिप का इस्तेमाल होने लगा है. ये चिप एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करती है और हर ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक सेफ्टी कोड तैयार करती है. इसी वजह से चिप वाले कार्ड पुराने कार्ड के मुकाबले में ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं.

ATM मशीन कार्ड को कैसे पहचानती है?

दरअसल, जब आप ATM मशीन में कार्ड डालते हैं तो मशीन सबसे पहले कार्ड की चिप या मैग्नेटिक स्ट्रिप को स्कैन करती है. इसके बाद कार्ड से मिली जानकारी को बैंक के सर्वर तक भेजा जाता है.

सर्वर ये चेक करता है कि कार्ड वैलिड है या नहीं, उसका स्टेटस एक्टिव है या नहीं और उससे जुड़ा खाता मौजूद है या नहीं. इसके बाद मशीन आपसे PIN दर्ज करने के लिए कहती है.

PIN डालने के बाद क्या होता है?

बताते चलें कि PIN दर्ज करने के बाद ATM मशीन उस जानकारी को एन्क्रिप्ट करके बैंक के सर्वर तक भेजती है. बैंक का सिस्टम PIN को अपने रिकॉर्ड से मैच करता है.

अगर PIN सही पाया जाता है तो सर्वर मशीन को आगे के प्रोसेस जारी रखने की परमिशन देता है. इसके बाद आप बैलेंस चेक, कैश निकालने जैसे जरूरी काम कर पाते हैं.

सुरक्षा के लिए अपनाई जाती हैं कई तकनीकें

आज के ATM कार्ड में एन्क्रिप्शन, EMV चिप, PIN वेरिफिकेशन और रियल-टाइम सर्वर वेरिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. ये सेफ्टी तरीके कार्ड क्लोनिंग और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है हाइब्रिड सीलिंग फैन? जानें किस टेक्नोलॉजी पर करता है काम

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 20 Aug 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
ATM CARD TECH NEWS HINDI
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