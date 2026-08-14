स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाUPSC से PMO तक पहुंची निधी तिवारी, जानिए PM की प्राइवेट सेक्रेटरी का सफर

UPSC से PMO तक पहुंची निधी तिवारी, जानिए PM की प्राइवेट सेक्रेटरी का सफर

निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. उनकी नियुक्ति इसलिए भी खास रही, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Aug 2026 06:20 PM (IST)
निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. उनकी नियुक्ति इसलिए भी खास रही, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं.

PM Modi Private Secretary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहीं निधी तिवारी का करियर कई अलग-अलग पड़ाव से होकर गुजरा है. विज्ञान के क्षेत्र से करियर की शुरुआत करने वाली निधि ने BARC में वैज्ञानिक के तौर पर काम किया. इसके बाद सरकारी सेवा में आई और यूपीएससी की तैयारी कर भारतीय विदेश सेवा में जगह बनाई. विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े जरूरी काम करने के बाद वह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचीं.

1/7
निधि तिवारी मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली हैं. उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से 2004 में बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान गोल्ड मेडल हासिल किया. इसके बाद उन्होंने 2007 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की. यहां भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था.
निधि तिवारी मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली हैं. उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से 2004 में बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान गोल्ड मेडल हासिल किया. इसके बाद उन्होंने 2007 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की. यहां भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था.
2/7
हायर एजुकेशन के बाद निधि ने वैज्ञानिक क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया. 2007 में उनका चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ और वह नौकरी के लिए महाराष्ट्र चली गई. BARC में वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और प्रशिक्षण में टॉप स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया.
हायर एजुकेशन के बाद निधि ने वैज्ञानिक क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया. 2007 में उनका चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ और वह नौकरी के लिए महाराष्ट्र चली गई. BARC में वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और प्रशिक्षण में टॉप स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया.
3/7
विज्ञान के क्षेत्र में करियर शुरू करने के बावजूद निधि की रुचि सिविल सेवा में थी. करीब 2008 में उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की, इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और उनका चयन कमर्शियल टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ. निधि ने इस पद पर करीब 2 साल तक काम किया, हालांकि उनका टारगेट यूपीएससी में जाना था. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और दिल्ली चली आई.
विज्ञान के क्षेत्र में करियर शुरू करने के बावजूद निधि की रुचि सिविल सेवा में थी. करीब 2008 में उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की, इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और उनका चयन कमर्शियल टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ. निधि ने इस पद पर करीब 2 साल तक काम किया, हालांकि उनका टारगेट यूपीएससी में जाना था. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और दिल्ली चली आई.
4/7
यूपीएससी की अपनी पहली सफलता में निधि को उनकी रैंक के आधार पर इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस आवंटित हुई थी, हालांकि वह आईएएस या आईएफएस में जाना चाहती थी और उन्होंने आईआरपीएस ज्वाइन नहीं किया.  उसके बाद उन्होंने दोबारा यूपीएससी परीक्षा देने का फैसला किया. 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 96 हासिल की. इस बार उन्होंने भारतीय सेवा यानी आईएफएससी को चुना और 2014 बैच में शामिल हुई.
यूपीएससी की अपनी पहली सफलता में निधि को उनकी रैंक के आधार पर इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस आवंटित हुई थी, हालांकि वह आईएएस या आईएफएस में जाना चाहती थी और उन्होंने आईआरपीएस ज्वाइन नहीं किया.  उसके बाद उन्होंने दोबारा यूपीएससी परीक्षा देने का फैसला किया. 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 96 हासिल की. इस बार उन्होंने भारतीय सेवा यानी आईएफएससी को चुना और 2014 बैच में शामिल हुई.
5/7
आईएफएस में आने के बाद निधि ने विदेश मंत्रालय में काम किया. 2017 में उन्हें दिल्ली में डेस्क पोस्टिंग मिली, इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रिया के विएना में पोस्टिंग दी गई, जहां उन्होंने करीब 2 साल तक काम किया.  वियना में रहते हुए वह संयुक्त राष्ट्र से से जुड़े देशों के साथ भारत के अलग-अलग मुद्दों के समन्वय से जुड़े काम देखती थी.  
आईएफएस में आने के बाद निधि ने विदेश मंत्रालय में काम किया. 2017 में उन्हें दिल्ली में डेस्क पोस्टिंग मिली, इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रिया के विएना में पोस्टिंग दी गई, जहां उन्होंने करीब 2 साल तक काम किया.  वियना में रहते हुए वह संयुक्त राष्ट्र से से जुड़े देशों के साथ भारत के अलग-अलग मुद्दों के समन्वय से जुड़े काम देखती थी.  
6/7
निधि तिवारी नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची. पीएमओ में उन्होंने शुरुआत अंडर सेक्रेटरी के तौर पर की. बाद में उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर जिम्मेदारी मिली. डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर वह पीएम के फॉरेन एंड सिक्योरिटी वर्टिकल में काम करती थी. उनकी जिम्मेदारियों में विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा सुरक्षा और राजस्थान से जुड़े मुद्दे शामिल थे. इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी वह काम कर रही थी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को रिपोर्ट करती थी
निधि तिवारी नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची. पीएमओ में उन्होंने शुरुआत अंडर सेक्रेटरी के तौर पर की. बाद में उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर जिम्मेदारी मिली. डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर वह पीएम के फॉरेन एंड सिक्योरिटी वर्टिकल में काम करती थी. उनकी जिम्मेदारियों में विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा सुरक्षा और राजस्थान से जुड़े मुद्दे शामिल थे. इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी वह काम कर रही थी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को रिपोर्ट करती थी
7/7
विदेश सेवा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और पीएमओ में लंबे एक्सपीरियंस के बाद निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली. उनकी नियुक्ति इसलिए भी खास रही, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी.
विदेश सेवा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और पीएमओ में लंबे एक्सपीरियंस के बाद निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली. उनकी नियुक्ति इसलिए भी खास रही, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी.
Published at : 14 Aug 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
UPSC Success Story Nidhi Tiwari PM Private Secretary IFS Officer Nidhi Tiwari

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
EAST Coast रेलवे में 1421 पदों पर भर्ती, 15 अगस्त से आवेदन शुरू
EAST Coast रेलवे में 1421 पदों पर भर्ती, 15 अगस्त से आवेदन शुरू
शिक्षा
73% छात्र 12वीं से पहले ही छोड़ रहे पढ़ाई, संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा 
73% छात्र 12वीं से पहले ही छोड़ रहे पढ़ाई, संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा 
शिक्षा
CG बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
CG बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
शिक्षा
DU हिस्ट्री के सिलेबस में बड़ा बदलाव, दिल्ली सल्तनत समेत कई पेपर हटाए गए
DU हिस्ट्री के सिलेबस में बड़ा बदलाव, दिल्ली सल्तनत समेत कई पेपर हटाए गए
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
मल्लिकार्जुन खरगे की रैली और गंगाजल से 'शुद्धिकरण', धर्मग्रंथों ने खोल दी इस पाखंड की पोल
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘भारत की सहनशीलता को न समझें...’, डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद
‘भारत की सहनशीलता को न समझें...’, डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद
झारखंड
JPSC मामले में बड़ा खुलासा, ₹100 करोड़ की वसूली का था प्लान
JPSC मामले में बड़ा खुलासा, ₹100 करोड़ की वसूली का था प्लान
बॉलीवुड
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
इंडिया
कॉमेडियन समय रैना को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की FIR
कॉमेडियन समय रैना को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की FIR
बिहार
बिहार: कुएं की गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
बिहार: कुएं की गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget