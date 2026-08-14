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UPSC से PMO तक पहुंची निधी तिवारी, जानिए PM की प्राइवेट सेक्रेटरी का सफर
निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. उनकी नियुक्ति इसलिए भी खास रही, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं.
PM Modi Private Secretary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहीं निधी तिवारी का करियर कई अलग-अलग पड़ाव से होकर गुजरा है. विज्ञान के क्षेत्र से करियर की शुरुआत करने वाली निधि ने BARC में वैज्ञानिक के तौर पर काम किया. इसके बाद सरकारी सेवा में आई और यूपीएससी की तैयारी कर भारतीय विदेश सेवा में जगह बनाई. विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े जरूरी काम करने के बाद वह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचीं.
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Published at : 14 Aug 2026 06:20 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion