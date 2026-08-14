UPSC से PMO तक पहुंची निधी तिवारी, जानिए PM की प्राइवेट सेक्रेटरी का सफर

विज्ञान के क्षेत्र में करियर शुरू करने के बावजूद निधि की रुचि सिविल सेवा में थी. करीब 2008 में उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की, इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और उनका चयन कमर्शियल टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ. निधि ने इस पद पर करीब 2 साल तक काम किया, हालांकि उनका टारगेट यूपीएससी में जाना था. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और दिल्ली चली आई.