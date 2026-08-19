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हिंदी न्यूज़शिक्षानीट यूजी काउंसलिंग: राउंड-1 रिजल्ट की तारीख बदली, अब 21 अगस्त को जारी होगा रिजल्ट

नीट यूजी काउंसलिंग: राउंड-1 रिजल्ट की तारीख बदली, अब 21 अगस्त को जारी होगा रिजल्ट

MCC ने राउंड 1 काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल जारी किया है. इसके अनुसार अब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 21 अगस्त को जारी किया जाएगा. इससे पहले राउंड-1 का रिजल्ट आज यानी 19 अगस्त को जारी होने वाला था.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 19 Aug 2026 11:14 PM (IST)
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NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड-1 रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट आई है. MCC ने राउंड 1 काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल जारी किया है. इसके अनुसार अब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 21 अगस्त को जारी किया जाएगा. इससे पहले राउंड-1 का रिजल्ट आज यानी 19 अगस्त को जारी होने वाला था. नए शेड्यूल को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) की ओर से जारी किया गया है. नोटिस के अनुसार राउंड-1 सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 19 और 20 अगस्त को पूरी की जाएगी, जिसके पास बाद 21 अगस्त को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा. 

किन सीटों के लिए हो रही है काउंसलिंग?

MCC की ओर से आयोजित इस काउंसलिंग में 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा के तहत सीटें शामिल है. इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, JIPMER और AFMC से जुड़ी सीटों के लिए भी काउंसलिंग की जा रही है. इसमें MBBS, BDS और BSc नर्सिंग प्रोग्राम की सीटें शामिल है. 

22 अगस्त से शुरू होगी रिपोर्टिंग 

राउंड वन में जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित की जाएगी, उन्हें 22 अगस्त से 31 अगस्त 2026 के बीच संबंधित इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद 1 सितंबर को इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके उम्मीदवारों के डेटा का वेरिफिकेशन करेंगे. राज्य काउंसलिंग से जुड़े उम्मीदवारों के लिए भी संशोधित शेड्यूल जारी किया गया है. राज्य काउंसलिंग जुड़े उम्मीदवारों के डेटा का वेरिफिकेशन 13 से 27 अगस्त के बीच राज्य DME और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के ओर से किया जाएगा.

कब शुरू हुई काउंसलिंग की प्रक्रिया?

MCC राउंड-1 के लिए सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन संबंधित संस्थानों की ओर से 4 अगस्त को पूरा किया गया था. इसके बाद रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की प्रक्रिया 5 से 15 अगस्त तक चली. उम्मीदवारों के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू हुई थी, जिसकी अंतिम तारीख 18 अगस्त थी. चॉइस लॉक करने की सुविधा 17 अगस्त शाम 5:30 बजे से 18 अगस्त रात 11:59 बजे तक उपलब्ध रही. अब 19 और 20 अगस्त को सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी होगी और 21 अगस्त को राउंड-1 का रिजल्ट जारी किया जाएगा. 

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छुट्टियों में भी जारी रहेगा काम 

MCC के संशोधित नोटिस में काउंसलिंग के तय समय सीमा को पूरा करने के लिए सभी संबंधित संस्थानों और कॉलेजों को शनिवार, रविवार और राजपत्रित छुट्टियों के दिन भी काम करने का निर्देश दिया गया है. काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित समय के अंदर पूरी करने के लिए इन दिनों को भी कार्य दिवस माना जाएगा. 

कैसे चेक कर सकेंगे नीट यूजी राउंड-1 रिजल्ट?

  • राउंड 1 का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार का एमसीसी के ऑफिसियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाए. 
  • अब होम पेज पर नीट यूजी काउंसलिंग से संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद मांगी गई लॉगिन दर्ज करें.
  • अब सबमिट करने के बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
  • रिजल्ट चेक करने के बाद उसे डाउनलोड करें और फ्यूचर के लिए हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 Aug 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
NEET UG 2026 NEET UG Counselling 2026 MCC Counselling 2026 NEET UG Round 1 Result
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