वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधू की धमाकेदार जीत, 34 मिनट में विरोधी हुआ पस्त

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए महिला सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंधु ने कनाडा की झांग वेन यू को सीधे गेमों में 21-16, 21-17 से हराया. उन्होंने यह मुकाबला सिर्फ 34 मिनट में अपने नाम किया.

पहले गेम में सिंधु ने बनाए रखा दबदबा

9वीं वरीयता प्राप्त सिंधु ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की. उन्होंने लगातार चार अंक हासिल कर शुरुआती बढ़त बनाई. हालांकि, झांग ने जल्द ही वापसी की और स्कोर को सिंधु के करीब बनाए रखा.कनाडाई खिलाड़ी लगातार दबाव बनाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन सिंधु ने अहम मौकों पर धैर्य दिखाया.

भारतीय शटलर 11-9 की बढ़त के साथ इंटरवल में पहुंचीं. ब्रेक के बाद भी झांग ने चुनौती बनाए रखी, लेकिन गेम के निर्णायक दौर में सिंधु ने अपनी बढ़त बढ़ा ली. सिंधु ने 19-15 की स्थिति के बाद लगातार बेहतर खेल दिखाया और 16 मिनट में पहला गेम 21-16 से अपने नाम कर लिया.

दूसरे गेम में पिछड़ने के बाद की जोरदार वापसी

दूसरे गेम में झांग वेन यू ने सिंधु को आसानी से बढ़त बनाने का मौका नहीं दिया. दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और एक समय स्कोर 9-9 से बराबर हो गया. इसके बाद कनाडाई खिलाड़ी ने लगातार अंक हासिल किए और इंटरवल तक 11-9 की बढ़त बना ली.

इस स्थिति में सिंधु पर वापसी का दबाव था. लेकिन अनुभवी भारतीय खिलाड़ी ने इंटरवल के बाद शानदार पलटवार किया. उन्होंने लगातार पांच अंक जीतकर मुकाबले का रुख बदल दिया और फिर अपनी बढ़त को बनाए रखा. झांग ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन सिंधु ने निर्णायक मौकों पर गलती नहीं की. उन्होंने दूसरा गेम 21-17 से जीतकर 34 मिनट में मुकाबला खत्म कर दिया.

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अब चीन की वांग जी यी से होगी टक्कर

इस जीत के साथ सिंधु टूर्नामेंट के अंतिम 16 में पहुंच गई हैं. अब उनके सामने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की बड़ी चुनौती होगी. प्री-क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी वांग जी यी से होगा. वांग जी यी ने भी अपने पिछले मुकाबले में मलेशिया की करुपाथेवन लेतशाना को 21-16, 21-9 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई है.

सिंधु के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला है, लेकिन कनाडा की खिलाड़ी के खिलाफ मिली सीधे गेमों की जीत से उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा. अब उनकी नजर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर पदक की ओर एक और कदम बढ़ाने पर होगी. इसी दिन भारत के आयुष शेट्टी ने भी पुरुष सिंगल्स में शानदार जीत दर्ज की. उन्होंने श्रीलंका के डुमिंडु अबेविक्रमा को 21-8, 21-10 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.

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