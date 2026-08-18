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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वडोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण

डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण

डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. एक सर्वे हुआ है जिसमें सिर्फ 20% अमेरिकी मानते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध सही फैसला था.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 18 Aug 2026 08:14 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता उनके मौजूदा कार्यकाल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. Reuters/Ipsos के सर्वे में 33% लोगों ने ट्रंप के काम को मंजूरी दी, जबकि 64% ने असहमति जताई. इससे पहले इस महीने ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 35% थी.

ईरान जंग सही नहीं मानते लोग

सर्वे में 80% अमेरिकी लोगों ने कहा कि ईरान में अमेरिका की सैन्य भागीदारी लंबे समय तक जारी रह सकती है, जबकि केवल 16% लोगों को लगा कि संघर्ष कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा. सिर्फ 20% अमेरिकी मानते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध सही फैसला था. ईरान युद्ध और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए नवंबर के मध्यावधि चुनाव से पहले चिंता बढ़ गई है. सर्वे में अर्थव्यवस्था संभालने के मामले में 38% लोगों ने डेमोक्रेट्स और 35% ने रिपब्लिकन पार्टी पर भरोसा जताया.

चुनाव में लोगों से किए थे ये वादे

ट्रंप ने महंगाई को काबू में रखने और लंबे समय तक चलने वाले युद्धों से बचने के वादे के साथ चुनाव प्रचार किया था. शुरुआत में उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ टकराव कुछ हफ़्तों में खत्म हो जाएगा. लेकिन ईरान ने मजबूती दिखाई है और टकराव कम होने के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल व्यापार को काफी हद तक रोके रखा है.

ऑनलाइन किए गए रॉयटर्स/इप्सोस पोल में पूरे अमेरिका से 1,166 वयस्कों की राय ली गई और इसमें दोनों तरफ़ 3 प्रतिशत पॉइंट का मार्जिन ऑफ एरर था.

ईरान पर प्रेशर बना रहे हैं ट्रंप

 डोनाल्ड ट्रंप तेहरान पर दबाव बनाए हुए हैं. ट्रंप ने ईरान से रियायातों की मांग जारी रखी है. उन्होंने 14 अगस्त को कहा था कि वह जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर देंगे. यह कदम अमेरिका जब ईरान को हरा देगा, तब उठाएगा. उन्होंने ईरान को चेतावनी भी थी कि अगर वो किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: 'भारत से सीखना चाहिए', ट्रंप का बयान, ज्ञानेश कुमार का क्यों लिया नाम

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 18 Aug 2026 07:44 AM (IST)
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