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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsTomato Storage Tips: क्या आपके टमाटर भी सड़ जाते हैं जल्दी? जानें 15 दिन फ्रेश रखने की ट्रिक

Tomato Storage Tips: क्या आपके टमाटर भी सड़ जाते हैं जल्दी? जानें 15 दिन फ्रेश रखने की ट्रिक

How To Store Tomatoes: जब बाजार से ताजे और लाल टमाटर खरीदकर लाएं और कुछ ही दिनों में वे पिलपिले होकर गलने लगें. कई बार नीचे से दब जाते हैं, उन पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और फिर सड़न शुरू हो जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 18 Aug 2026 10:10 AM (IST)
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How To Store Tomatoes Fresh For Long Time: रसोई में टमाटर ऐसी सब्जी है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर दिन होता है. सब्जी की ग्रेवी से लेकर सलाद, चटनी और सैंडविच तक, टमाटर खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं. लेकिन परेशानी तब होती है, जब बाजार से ताजे और लाल टमाटर खरीदकर लाएं और कुछ ही दिनों में वे पिलपिले होकर गलने लगें. कई बार टमाटर नीचे से दब जाते हैं, उन पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और फिर सड़न शुरू हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो टमाटर को स्टोर करने का तरीका बदलना जरूरी है. कुछ आसान हैक्स अपनाकर इन्हें लंबे समय तक कड़क, लाल और ताजा रखा जा सकता है.

टमाटर को हमेशा उल्टा करके रखें

टमाटर को रखने का एक आसान तरीका है उन्हें स्टेम वाली साइड नीचे की जगह ऊपर करके रखना. जिस जगह से डंठल जुड़ा होता है, वहां से टमाटर जल्दी नमी खो सकता है और बैक्टीरिया के अंदर जाने की संभावना भी रहती है. ऐसे में टमाटर को उसकी स्टेम वाली साइड नीचे करके रखने के बजाय उल्टा रख सकते हैं. यानी डंठल वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहे और टमाटर का गोल हिस्सा ऊपर हो. इससे नमी जल्दी बाहर नहीं निकलती और टमाटर लंबे समय तक टाइट बने रह सकते हैं.


Tomato Storage Tips: क्या आपके टमाटर भी सड़ जाते हैं जल्दी? जानें 15 दिन फ्रेश रखने की ट्रिक

स्टेम के निशान को टेप से कवर करने का हैक

अगर टमाटर पर डंठल नहीं है और जहां से वह टूटा है, वहां निशान दिख रहा है, तो उसे कवर करने का तरीका भी अपनाया जा सकता है. उस जगह पर छोटे आकार का टेप लगाया जा सकता है. इससे खुले हिस्से से नमी तेजी से बाहर निकलने से बच सकती है. टमाटर का यह हिस्सा अक्सर सबसे संवेदनशील होता है, इसलिए इसे खुला छोड़ने पर फल जल्दी सिकुड़ने और मुलायम होने लगता है. अगर कुछ दिनों तक टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो यह आसान हैक मददगार हो सकता है.

फ्रिज में रखने की जल्दबाजी न करें

अक्सर लोग टमाटर खरीदते ही उन्हें फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन हर टमाटर को तुरंत फ्रिज में रखना सही नहीं माना जाता. ज्यादा ठंडा तापमान टमाटर की बनावट और स्वाद पर असर डाल सकता है. इससे टमाटर अंदर से दानेदार या पिलपिले महसूस हो सकते हैं. कच्चे या हल्के पके टमाटरों को किचन काउंटर पर ठंडी और छायादार जगह पर रखना बेहतर रहता है.


Tomato Storage Tips: क्या आपके टमाटर भी सड़ जाते हैं जल्दी? जानें 15 दिन फ्रेश रखने की ट्रिक

हालांकि, अगर टमाटर पूरी तरह पक चुके हैं और आप उन्हें तुरंत इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो उन्हें फ्रिज में रखा जा सकता है. इस्तेमाल से कुछ समय पहले बाहर निकालकर सामान्य तापमान पर आने दें. इससे उनका स्वाद और रस कुछ हद तक बेहतर महसूस हो सकता है.

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एक-दूसरे के ऊपर ढेर न लगाएं

टमाटर को गहरे बर्तन में भरकर या एक-दूसरे के ऊपर ढेर लगाकर रखने की गलती न करें. ऊपर रखे टमाटरों का वजन नीचे वाले टमाटरों पर पड़ता है, जिससे उनमें दबाव के निशान बन सकते हैं. धीरे-धीरे यही जगह मुलायम पड़ने लगती है और टमाटर जल्दी गल सकता है. टमाटरों को किसी प्लेट, ट्रे या उथली टोकरी में एक परत में फैलाकर रखें. इससे हर टमाटर को पर्याप्त जगह मिलती है और हवा भी चारों तरफ पहुंचती रहती है. साथ ही कोई टमाटर दूसरे के वजन से दबता नहीं है.

केले और सेब से दूर रखें टमाटर

टमाटर को केले, सेब और नाशपाती जैसे फलों के साथ रखने से बचना चाहिए. ये फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जो पकने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है. अगर टमाटर इनके बिल्कुल पास रखे हों, तो वे तेजी से पक सकते हैं और जल्द ही जरूरत से ज्यादा मुलायम होने लगते हैं. इसलिए टमाटरों के लिए अलग जगह बनाएं. उन्हें फलों की टोकरी से दूर रखने पर वे अपनी सामान्य गति से पकेंगे और जल्दी पिलपिले होने की संभावना कम होगी.

डंठल वाले टमाटर खरीदना हो सकता है बेहतर

बाजार से टमाटर खरीदते समय कोशिश करें कि बहुत ज्यादा मुलायम टमाटर न चुनें. हल्के सख्त, चमकदार और बिना दाग वाले टमाटर ज्यादा समय तक चल सकते हैं. अगर टमाटर पर डंठल लगा हुआ है, तो उसे इस्तेमाल करने तक हटाने की जरूरत नहीं है. डंठल लगे रहने से उसका जुड़ा हुआ हिस्सा खुला नहीं रहता और टमाटर को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Tomato Storage Tips How To Keep Tomatoes Fresh How To Store Tomatoes For Longer
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