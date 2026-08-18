सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा

सोनाक्षी सिन्हा ने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान बेबाकी से अपनी राय रखी थी और सवाल भी उठाए थे. सोनम वांगचुक को भी उन्होंने सपोर्ट दिखाया था और काफी वायरल हुई थीं. लेकिन झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने चुप्पी साधी हुई है. इस बारे में सोनाक्षी के पिता और दिग्गज अभिनेता-नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एबीपी न्यूज से बात की है. साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि क्या सोनाक्षी पॉलिटिक्स में आएंगी या नहीं?

क्या सोनाक्षी पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन?

एबीपी न्यूज से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि सोनाक्षी ने कुछ दिन पहले ही झारखंड के बच्चों के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया था. इस पर दिग्गज अभिनेता से पूछा गया कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कुछ ज्यादा ही सपोर्ट दिखाया था तो क्या आपको लगता है कि वो पॉलिटिक्स में आएंगीं. इसके जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, “ मैं कह नहीं सकता, पहले तो मैं पूछता भी था.” इसके बाद उन्होंने कहा, “ मैं यही कह सकता हू कि वो बेहद काबिल पिता की बेहद काबिल बेटी हैं.”

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सोनाक्षी की ट्रोलिंग पर क्या बोले शत्रुघ्न सिन्हा

शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी को ट्रोल करने वालों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, “कई लोग जो ट्रोल करने वाले हैं वो पेड ट्रोलर्स हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो आईटी सेल है वो सोनाक्षी के खिलाफ ट्रोलिंग कराते हैं और ये ऑर्गेनिक ट्रोलिंग नहीं है. ये पेड ट्रोल्स हैं जिन्हें ये पता भी नहीं होता कि क्या बोलना है. लेकिन सोनाक्षी ने ये अच्छा कह दिया कि मैं तो देखती ही नहीं हूं बहुत जान है.”

सोनाक्षी सिन्हा वर्क फ्रंट

सोनाक्षी सिन्हा को आखिरी बार ओटीटी पर रिलीज हुई सिस्टम में देखा गया था. ये एक लीगल ड्रामा थी जिसमें एक्ट्रेस ने एक वकील का किरदार निभाया था. वहीं सोनाक्षी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अभी अनाउंसमेंट होना वाकी है.

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