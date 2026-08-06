किसान के बेटे ने पास कीं 12 सरकारी नौकरियां, अब बन गए आईपीएस अधिकारी

प्रेमसुख डेलू ने अगले 6 वर्षों में लगातार कई सरकारी परीक्षाओं में सफलता हासिल की. उन्होंने राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया, इसके अलावा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट जेलर, तहसीलदार, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर समेत कुल 12 सरकारी नौकरियों के लिए चयनित हुए. हालांकि उनका अंतिम लक्ष्य भर्ती पुलिस सेवा में जाना था, इसलिए उन्होंने अन्य पदों पर रुकने की बजाय यूपीएससी की तैयारी जारी रखी.