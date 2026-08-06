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किसान के बेटे ने पास कीं 12 सरकारी नौकरियां, अब बन गए आईपीएस अधिकारी
किसान परिवार से आने वाले प्रेमसुख ने गरीबी के बावजूद अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी. उन्होंने 6 साल में 12 सरकारी नौकरियों की परीक्षा पास की और आखिरकार UPSC में सफलता हासिल कर आईपीएस अधिकारी बने.
UPSC Success Story: राजस्थान के एक छोटे से गांव में आर्थिक तंगी के बीच पले-बढ़े पड़े प्रेमसुख डेलू आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. किसान परिवार से आने वाले प्रेमसुख ने गरीबी और संघर्ष के बावजूद अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी. उन्होंने एक दो नहीं, बल्कि 6 साल में 12 सरकारी नौकरियों की परीक्षा पास की और आखिरकार अपने सबसे बड़े लक्ष्य यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर आईपीएस अधिकारी बने. उनकी कहानी बताती है कि लगातार मेहनत और धैर्य के दम पर कठिन से कठिन मंजिल भी हासिल की जा सकती है.
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Published at : 06 Aug 2026 10:12 AM (IST)
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