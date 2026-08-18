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हार्ट अटैक के बाद भी ICU में फोन चलाता दिखा ये क्रिकेटर, यूजर्स ने लिए मजे

Viral News: हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी के बाद अस्पताल में भर्ती पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Aug 2026 10:08 AM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी बासित अली इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई. उनके जल्द ठीक होने की दुआ के साथ सोशल मीडिया पर अस्पताल से एक तस्वीर शेयर की गई, लेकिन यह फोटो लोगों का ध्यान किसी और ही वजह से खींच ले गई. अब तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हो रही है.

ICU बेड पर लेटे दिखे बासित अली

वायरल तस्वीर में 55 वर्षीय बासित अली ICU के बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं. उनकी आंखें बंद हैं और वह आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. फोटो शेयर करने का मकसद लोगों से उनकी सेहत के लिए दुआ मांगना था, लेकिन तस्वीर में मौजूद एक छोटी सी बात सोशल मीडिया यूजर्स की नजर से नहीं बच सकी.

मोबाइल फोन बन गया चर्चा का विषय

तस्वीर में बासित अली के हाथ में मोबाइल फोन भी नजर आ रहा है. दिलचस्प बात यह है कि फोन की स्क्रीन ऑन दिखाई दे रही है. बस फिर क्या था, लोगों ने इसी बात को लेकर तरह-तरह की बातें शुरू कर दीं. कई यूजर्स का कहना था कि ऐसा लग रहा है जैसे फोटो खींचने से ठीक पहले वह फोन इस्तेमाल कर रहे थे.

यूजर्स ने लगाए मजेदार अंदाजे

कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि बासित अली शायद फोन रखते-रखते ही सो गए. वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि अगर तस्वीर आराम करते हुए दिखाने के लिए ली गई थी तो फिर फोन हाथ में क्यों था. कई लोगों को तस्वीर थोड़ी अटपटी लगी और उन्होंने इसे लेकर मजेदार टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं.

सेहत नहीं, फोटो पर हो रही चर्चा

गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग बासित अली की बीमारी पर नहीं, बल्कि तस्वीर के उस छोटे से डिटेल पर चर्चा कर रहे हैं. फोन की चमकती स्क्रीन और उसे पकड़ने का तरीका लोगों को थोड़ा अलग लगा, जिसकी वजह से फोटो वायरल हो गई.

हालांकि सच्चाई कुछ भी हो सकती है

फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है कि तस्वीर जानबूझकर किसी खास अंदाज में ली गई थी या बासित अली ने खुद इसके लिए पोज दिया था. इसलिए इस मामले में कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा. हो सकता है फोटो खींचे जाने से कुछ पल पहले वह फोन देख रहे हों या किसी ने उसी समय तस्वीर ले ली हो.

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फिलहाल दुआओं का दौर जारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक बासित अली अभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं और अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में रह सकते हैं. सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ तस्वीर को लेकर चर्चा जारी है, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रशंसक और क्रिकेट प्रेमी उनकी जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. आखिरकार सबसे अहम बात यही है कि पूर्व क्रिकेटर जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटें.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 10:08 AM (IST)
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