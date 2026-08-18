हार्ट अटैक के बाद भी ICU में फोन चलाता दिखा ये क्रिकेटर, यूजर्स ने लिए मजे

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी बासित अली इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई. उनके जल्द ठीक होने की दुआ के साथ सोशल मीडिया पर अस्पताल से एक तस्वीर शेयर की गई, लेकिन यह फोटो लोगों का ध्यान किसी और ही वजह से खींच ले गई. अब तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हो रही है.

ICU बेड पर लेटे दिखे बासित अली

वायरल तस्वीर में 55 वर्षीय बासित अली ICU के बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं. उनकी आंखें बंद हैं और वह आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. फोटो शेयर करने का मकसद लोगों से उनकी सेहत के लिए दुआ मांगना था, लेकिन तस्वीर में मौजूद एक छोटी सी बात सोशल मीडिया यूजर्स की नजर से नहीं बच सकी.

Our beloved Basit ali is going through angioplasty we wish him successful procedure and speedy recovery…please keep him in your thoughts and prayers 🙏 pic.twitter.com/vkUoaTF8Sh — Najeeb ul Hasnain (@ImNajeebH) August 17, 2026

मोबाइल फोन बन गया चर्चा का विषय

तस्वीर में बासित अली के हाथ में मोबाइल फोन भी नजर आ रहा है. दिलचस्प बात यह है कि फोन की स्क्रीन ऑन दिखाई दे रही है. बस फिर क्या था, लोगों ने इसी बात को लेकर तरह-तरह की बातें शुरू कर दीं. कई यूजर्स का कहना था कि ऐसा लग रहा है जैसे फोटो खींचने से ठीक पहले वह फोन इस्तेमाल कर रहे थे.

यूजर्स ने लगाए मजेदार अंदाजे

कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि बासित अली शायद फोन रखते-रखते ही सो गए. वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि अगर तस्वीर आराम करते हुए दिखाने के लिए ली गई थी तो फिर फोन हाथ में क्यों था. कई लोगों को तस्वीर थोड़ी अटपटी लगी और उन्होंने इसे लेकर मजेदार टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं.

सेहत नहीं, फोटो पर हो रही चर्चा

गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग बासित अली की बीमारी पर नहीं, बल्कि तस्वीर के उस छोटे से डिटेल पर चर्चा कर रहे हैं. फोन की चमकती स्क्रीन और उसे पकड़ने का तरीका लोगों को थोड़ा अलग लगा, जिसकी वजह से फोटो वायरल हो गई.

हालांकि सच्चाई कुछ भी हो सकती है

फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है कि तस्वीर जानबूझकर किसी खास अंदाज में ली गई थी या बासित अली ने खुद इसके लिए पोज दिया था. इसलिए इस मामले में कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा. हो सकता है फोटो खींचे जाने से कुछ पल पहले वह फोन देख रहे हों या किसी ने उसी समय तस्वीर ले ली हो.

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फिलहाल दुआओं का दौर जारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक बासित अली अभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं और अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में रह सकते हैं. सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ तस्वीर को लेकर चर्चा जारी है, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रशंसक और क्रिकेट प्रेमी उनकी जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. आखिरकार सबसे अहम बात यही है कि पूर्व क्रिकेटर जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटें.

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