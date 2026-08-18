बांग्लादेश से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बदला स्क्वाड, 3 साल बाद स्टार खिलाड़ी की वापसी

बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया था. डारविन में खेले गए उस टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. दुनिया की नौवें नंबर की टेस्ट टीम के खिलाफ हार के लिए ऑस्ट्रेलिया की दुनियाभर में किरकिरी हुई. इस बड़ी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में बदलाव करते हुए मैट रेनशॉ को वापस बुलाया है.

तीन साल में पहली बार खेलेंगे

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा. उससे पहले कंगारू टीम ने अपने स्क्वाड से ओपनिंग बल्लेबाज जैक वेदराल्ड को बाहर कर दिया है. उनकी जगह टीम में मैट रेनशॉ वापस आए हैं. रेनशॉ बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और आखिरी बार 2023 में कोई टेस्ट मैच खेले थे.

अगर मैथ्यू रेनशॉ को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो वो 3 साल बाद किसी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे. वो आखिरी बार 2023 में भारत के खिलाफ दिल्ली में खेले थे. उस मुकाबले में भी रेनशॉ डेविड वॉर्नर की जगह कन्कशन सब्सस्टीट्यूट के तौर पर खेलने आए थे, जहां अश्विन ने उन्हें महज 2 रन के स्कोर पर आउट कर दिया था.

रेनशॉ ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टी20 टीम का नियमित हिस्सा बने रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉप ऑर्डर के बुरी तरह फेल होने के बाद टीम मैनेजमेंट ने रेनशॉ का रुख किया है, जिनका टेस्ट औसत सिर्फ 29.31 का है.

ऑस्ट्रेलिया का अपडेटेड स्क्वाड: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिश, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर

यह भी पढ़ें: सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!

लाबुशेन भी दबाव में

मार्नस लाबुशेन भी फिलहाल दबाव में हैं, जिनका पिछली 9 पारियों में सर्वोच्च स्कोर सिर्फ 48 रन है. इन पिछली 9 पारियों में वो सिर्फ तीन बार 30 रनों का आंकड़ा पार कर सके हैं. बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की 2 पारियों में कुल मिलाकर वो सिर्फ 32 रन बना पाए. दूसरी पारी में उन्होंने 31 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलियाई टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने भी माना कि मार्नस लाबुशेन को टीम में जगह सुरक्षित रखनी है तो उन्हें नियमित रूप से रन बनाने होंगे. आखिरी 9 पारियों में उनके बल्ले से कोई फिफ्टी नहीं आई है और उनका टेस्ट शतक का इंतजार तो पिछले 3 साल से चल रहा है. उनका आखिरी शतक जुलाई 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था.

यह भी पढ़ें:

Watch: लाइव टीवी पर दिग्गजों के बीच तू-तू मैं-मैं, भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट का है मामला