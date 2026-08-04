कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी, देखें कब-कहां रहेंगे बंद?

श्रावण शिवरात्रि के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में कावड़ यात्री गुजरते हैं. इस दौरान प्रमुख राजमार्गों और शहरों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाता है. प्रशासन का मानना है कि ऐसे समय में स्कूल-कॉलेज खुले रहने से छात्रों और पेरेंट्स को परेशानी हो सकती है. इस वजह से एहतियात के तौर पर स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है.