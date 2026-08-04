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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाकांवड़ यात्रा के चलते यूपी के स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी, देखें कब-कहां रहेंगे बंद?

कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी, देखें कब-कहां रहेंगे बंद?

गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तथा तकनीकी संस्थान 4 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक बंद रहेंगे.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 04 Aug 2026 10:22 AM (IST)
गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तथा तकनीकी संस्थान 4 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक बंद रहेंगे.

UP school Closed Due to Kanwar Yatra: सावन महीने में चल रही कावड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों और कॉलेज को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है. जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा, भारी भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है. फिलहाल गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर में स्कूल-कॉलेज की छुट्टियां घोषित की गई है.

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गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तथा तकनीकी संस्थान 4 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक बंद रहेंगे. यह आदेश नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों पर लागू होगा.
गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तथा तकनीकी संस्थान 4 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक बंद रहेंगे. यह आदेश नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों पर लागू होगा.
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इसमें बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा बोर्ड और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध सभी संस्थान शामिल है. जिला प्रशासन का कहना है कि कावड़ यात्रा के दौरान जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुजरते हैं, जिससे प्रमुख मार्गों पर भारी भीड़ और ट्रैफिक दबाव रहता है. ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है
इसमें बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा बोर्ड और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध सभी संस्थान शामिल है. जिला प्रशासन का कहना है कि कावड़ यात्रा के दौरान जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुजरते हैं, जिससे प्रमुख मार्गों पर भारी भीड़ और ट्रैफिक दबाव रहता है. ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है
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वहीं मेरठ जिला प्रशासन ने भी इस तरह का आदेश जारी किया है. जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तकनीकी संस्थान 12 अगस्त तक बंद रहेंगे. यह आदेश कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों के साथ-साथ कॉलेज पर भी लागू होगा.
वहीं मेरठ जिला प्रशासन ने भी इस तरह का आदेश जारी किया है. जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तकनीकी संस्थान 12 अगस्त तक बंद रहेंगे. यह आदेश कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों के साथ-साथ कॉलेज पर भी लागू होगा.
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कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही को देखते हुए मुजफ्फरनगर में भी स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है.
कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही को देखते हुए मुजफ्फरनगर में भी स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है.
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श्रावण शिवरात्रि के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में कावड़ यात्री गुजरते हैं. इस दौरान प्रमुख राजमार्गों और शहरों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाता है. प्रशासन का मानना है कि ऐसे समय में स्कूल-कॉलेज खुले रहने से छात्रों और पेरेंट्स को परेशानी हो सकती है. इस वजह से एहतियात के तौर पर स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है.
श्रावण शिवरात्रि के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में कावड़ यात्री गुजरते हैं. इस दौरान प्रमुख राजमार्गों और शहरों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाता है. प्रशासन का मानना है कि ऐसे समय में स्कूल-कॉलेज खुले रहने से छात्रों और पेरेंट्स को परेशानी हो सकती है. इस वजह से एहतियात के तौर पर स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है.
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जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जिन स्कूलों-कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहले से परीक्षा निश्चित है, वहां परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही आयोजित होगी, जबकि नियमित कक्षाएं बंद रहेगी.
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जिन स्कूलों-कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहले से परीक्षा निश्चित है, वहां परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही आयोजित होगी, जबकि नियमित कक्षाएं बंद रहेगी.
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वहीं शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित न हो इसके लिए कई सरकारी और प्राइवेट संस्थान इस अवधि में ऑनलाइन क्लासेस संचालित करने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं प्रशासन ने सभी संस्थाओं को जारी आदेश का सख्ती से पालन करने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं.
वहीं शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित न हो इसके लिए कई सरकारी और प्राइवेट संस्थान इस अवधि में ऑनलाइन क्लासेस संचालित करने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं प्रशासन ने सभी संस्थाओं को जारी आदेश का सख्ती से पालन करने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं.
Published at : 04 Aug 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
UP School Holiday Kanwar Yatra 2026 UP School Closed Due To Kanwar Yatra

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