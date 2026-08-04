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कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी, देखें कब-कहां रहेंगे बंद?
गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तथा तकनीकी संस्थान 4 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक बंद रहेंगे.
UP school Closed Due to Kanwar Yatra: सावन महीने में चल रही कावड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों और कॉलेज को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है. जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा, भारी भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है. फिलहाल गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर में स्कूल-कॉलेज की छुट्टियां घोषित की गई है.
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Published at : 04 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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