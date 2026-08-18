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हिंदी न्यूज़शिक्षाSanjiv Goenka Education: कितने पढ़े-लिखे हैं संजीव गोयनका, उनके पास कौन-कौन सी डिग्री?

Sanjiv Goenka Education: कितने पढ़े-लिखे हैं संजीव गोयनका, उनके पास कौन-कौन सी डिग्री?

Sanjiv Goenka Education: संजीव गोयनका ने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की. वे आरपीएसजी ग्रुप, लखनऊ सुपर जायंट्स और मैनचेस्टर सुपर जायंट्स से जुड़े हैं.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 18 Aug 2026 10:48 AM (IST)
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Sanjiv Goenka Education: इन दिनों संजीव गोयनका का नाम खूब चर्चा में है. उनकी टीम मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग में लॉर्ड्स के मैदान पर फाइनल जीतकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है. इस जीत के बाद संजीव गोयनका की खुशी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. संजीव गोयनका सिर्फ खेल जगत में ही नहीं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी एक बड़ा नाम हैं. वे आरपीएसजी ग्रुप के मुखिया हैं और आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक भी हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतने बड़े बिजनेस को संभालने वाले और कई खेल टीमों के मालिक संजीव गोयनका ने पढ़ाई-लिखाई कहां से की है और उनके पास कौन सी डिग्री है?

कहां से हुई पढ़ाई, कौन सी डिग्री है

संजीव गोयनका का जन्म 29 जनवरी 1961 को हुआ था. उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने कोलकाता के मशहूर सेंट जेवियर्स कॉलेज से साल 1981 में बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने पढ़ाई से आगे बढ़कर सीधे पारिवारिक बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया.  पढ़ाई पूरी करने के बाद संजीव गोयनका ने बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और फिर धीरे-धीरे खेल जगत की तरफ भी कदम बढ़ाए.  साल 2015 में उन्होंने पहली बार आईपीएल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ एंट्री ली थी, हालांकि दो साल बाद यह टीम बंद हो गई. इसके बाद उन्होंने आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स खरीदी. इसके अलावा वे फुटबॉल टीम मोहन बागान सुपर जायंट के भी मालिक हैं और दक्षिण अफ्रीका की एसए20 लीग में डरबन सुपर जायंट्स टीम से भी जुड़े हैं. 

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मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की जीत ने बढ़ाई शोहरत

अब हाल ही में संजीव गोयनका के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. उनके समूह ने इंग्लैंड की मैनचेस्टर ओरिजिनल्स टीम में बड़ी हिस्सेदारी खरीदकर उसका नाम मैनचेस्टर सुपर जायंट्स रखा था. साल 2026 के द हंड्रेड टूर्नामेंट में इस टीम ने अपने पहले ही सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रेंट रॉकेट्स को हराकर खिताब जीत लिया. टिम सेफर्ट की जोरदार पारी की बदौलत टीम ने यह जीत हासिल की. इस जीत के बाद संजीव गोयनका की खुशी छुपाए नहीं छुपी और उनकी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए. 

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 10:48 AM (IST)
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