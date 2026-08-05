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18 साल का लड़का बना कॉलेज प्रोफेसर, 306 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा
फ्लोरिडा के रहने वाले नाथन थॉमस कॉलेज में प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ा रहे हैं. महज 18 साल 346 दिन की उम्र में थॉमस ने दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है
Worlds Youngest Professor: जिस उम्र में ज्यादातर छात्र कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, इस उम्र में अमेरिका का एक लड़का कॉलेज में प्रोफेसर बनाकर छात्रों को पढ़ रहा है. दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले नाथन थॉमस कॉलेज में प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ा रहा है. महज 18 साल 346 दिन की उम्र में थॉमस ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है. इसके साथ ही थॉमस ने 306 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.
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Published at : 05 Aug 2026 10:07 AM (IST)
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