18 साल का लड़का बना कॉलेज प्रोफेसर, 306 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

इंजीनियरिंग पढ़ने के साथ-साथ नाथन अब यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी स्कूल ऑफ लॉ से ज्यूरिस डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रहे हैं. उनकी पढ़ाई 2018 में पूरी होने की उम्मीद है. आगे चलकर वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के क्षेत्र में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, ताकि विज्ञान और तकनीकी से जुड़े इनाेवेशन की कानूनी सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर सके.