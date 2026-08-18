Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाराजस्थान में JE के 874 पदों पर भर्ती, 16 अगस्त से शुरू हुए आवेदन

राजस्थान में JE के 874 पदों पर भर्ती, 16 अगस्त से शुरू हुए आवेदन

आरएसएसबी की ओर जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 874 पद भरे जाएंगे. इनमें 793 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 81 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए है. वहीं आवेदन कल यानी 16 अगस्त से शुरू हो चुके हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 18 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

Rajasthan JE Recruitment: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के 874 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के तहत राजस्थान के अलग-अलग सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद भरे जाएंगे. इनमें पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग और जनरल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शामिल है. आवेदन कल यानी 16 अगस्त से शुरू हो चुके हैं. वहीं आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल के जरिए होगा. 

इन 874 पदों पर होगी भर्ती 

आरएसएसबी की ओर जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 874 पद भरे जाएंगे. इनमें 793 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 81 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए है. विभागों के अनुसार पीडब्ल्यूडी में जेई सिविल (डिग्री) के 351 पद, पीडब्ल्यूडी में जेई सिविल (डिप्लोमा) के 42 पद, जल संसाधन विभाग में जेई सिविल (डिग्री) के 72 पद, जल संसाधन विभाग में जेई सिविल (डिप्लोमा) के 179 पद, पीएचईडी में जेई सिविल (डिग्री) के 47 पद, पीएचईडी में जेई सिविल (डिप्लोमा) के 151 पद और पीएचईडी में जेई मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल (डिप्लोमा) के 32 पद शामिल है. अलग-अलग कैटेगरी के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित नियमों के अनुसार अलग-अलग आवेदन करना होगा. 

14 सितंबर तक भर सकते हैं फॉर्म 

राजस्थान जेई रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त 2026 से शुरू हो गए हैं. उम्मीदवार 14 सितंबर रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को संबंधित पदों की शैक्षणिक योग्यता, सीमा और दूसरी शर्तों को ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है. 

पदों के लिए एलिजिबिलिटी 

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होने चाहिए. आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी. राजस्थान के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. वहीं शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित हैं. संबंधित पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. भर्ती में सिविल इंजीनियरिंग के अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े पद भी शामिल है. 

ये भी पढ़ें-Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026 : राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में 24,752 पदों पर मौका, ऐसे करें अप्लाई

ऐसे कर सकते हैं आवेदन 

  • उम्मीदवार सबसे पहले राजस्थान से एसएसओ पोर्टल पर जाए.
  • इसके बाद एसएसओ आईडी से लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाए.
  • अब यहां राजस्थान जेई रिक्रूटमेंट 2026 का ऑप्शन चुनकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.
  • आवेदन के दौरान जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • अब लास्ट में फॉर्म को ध्यान से जांच कर सबमिट कर दें.
  • फॉर्म सबमिट करने के साथ ही फाॅर्म और एप्लीकेशन आईडी को सुरक्षित रख लें.

फरवरी 2027 में हो सकती है परीक्षा 

आरएसएसबी जेई भर्ती परीक्षा को फरवरी 2027 में संभावित रखा है. परीक्षा का आयोजन सीबीटी, टीबीटी या ओएमआर आधारित माध्यम से किया जा सकता है. परीक्षा का अंतिम तरीका शेड्यूल बोर्ड की ओर से बाद में स्पष्ट किया जाएगा. परीक्षा में कुल 120 अंक के प्रश्न होंगे और उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए 2 घंटे के समय मिलेगा. प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री और डिप्लोमा पदों के लिए विषय से जुड़े तकनीकी प्रश्नों के साथ राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे.

ये भी पढ़ें-NIOT Recruitment 2026 : 10वीं पास और ITI वालों को मिल रही नौकरी, NIOT में निकली ग्रेड-ए की भर्ती

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
JObs Rajasthan JE Recruitment Rajasthan JE Vacancy 2026 RSSB JE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
राजस्थान में JE के 874 पदों पर भर्ती, 16 अगस्त से शुरू हुए आवेदन
राजस्थान में JE के 874 पदों पर भर्ती, 16 अगस्त से शुरू हुए आवेदन
शिक्षा
BJP Social Media Convener: कितने पढ़े-लिखे हैं दीपक म्हस्के? अमित मालवीय की जगह संभालेंगे BJP का IT Cell
कितने पढ़े-लिखे हैं दीपक म्हस्के? अमित मालवीय की जगह संभालेंगे BJP का IT Cell
शिक्षा
महाराष्ट्र 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक आवेदन का मौका 
महाराष्ट्र 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक आवेदन का मौका 
शिक्षा
Bhawana Kanth: IAF की भावना कंठ बनीं पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर, कितनी मिलेगी सैलरी?
IAF की भावना कंठ बनीं पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर, कितनी मिलेगी सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
स्पोर्ट्स
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
रीजनल सिनेमा
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
टेक्नोलॉजी
Extension Board Capacity: एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
जनरल नॉलेज
धरती पर कितनी देर में पहुंचती हैं किरणें, कितनी देर बाद सूर्य देखते हैं हम?
धरती पर कितनी देर में पहुंचती हैं किरणें, कितनी देर बाद सूर्य देखते हैं हम?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget