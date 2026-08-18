राजस्थान में JE के 874 पदों पर भर्ती, 16 अगस्त से शुरू हुए आवेदन

Rajasthan JE Recruitment: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के 874 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के तहत राजस्थान के अलग-अलग सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद भरे जाएंगे. इनमें पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग और जनरल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शामिल है. आवेदन कल यानी 16 अगस्त से शुरू हो चुके हैं. वहीं आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल के जरिए होगा.

इन 874 पदों पर होगी भर्ती

आरएसएसबी की ओर जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 874 पद भरे जाएंगे. इनमें 793 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 81 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए है. विभागों के अनुसार पीडब्ल्यूडी में जेई सिविल (डिग्री) के 351 पद, पीडब्ल्यूडी में जेई सिविल (डिप्लोमा) के 42 पद, जल संसाधन विभाग में जेई सिविल (डिग्री) के 72 पद, जल संसाधन विभाग में जेई सिविल (डिप्लोमा) के 179 पद, पीएचईडी में जेई सिविल (डिग्री) के 47 पद, पीएचईडी में जेई सिविल (डिप्लोमा) के 151 पद और पीएचईडी में जेई मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल (डिप्लोमा) के 32 पद शामिल है. अलग-अलग कैटेगरी के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित नियमों के अनुसार अलग-अलग आवेदन करना होगा.

14 सितंबर तक भर सकते हैं फॉर्म

राजस्थान जेई रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त 2026 से शुरू हो गए हैं. उम्मीदवार 14 सितंबर रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को संबंधित पदों की शैक्षणिक योग्यता, सीमा और दूसरी शर्तों को ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है.

पदों के लिए एलिजिबिलिटी

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होने चाहिए. आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी. राजस्थान के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. वहीं शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित हैं. संबंधित पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. भर्ती में सिविल इंजीनियरिंग के अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े पद भी शामिल है.

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ऐसे कर सकते हैं आवेदन

उम्मीदवार सबसे पहले राजस्थान से एसएसओ पोर्टल पर जाए.

इसके बाद एसएसओ आईडी से लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाए.

अब यहां राजस्थान जेई रिक्रूटमेंट 2026 का ऑप्शन चुनकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

आवेदन के दौरान जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

अब लास्ट में फॉर्म को ध्यान से जांच कर सबमिट कर दें.

फॉर्म सबमिट करने के साथ ही फाॅर्म और एप्लीकेशन आईडी को सुरक्षित रख लें.

फरवरी 2027 में हो सकती है परीक्षा

आरएसएसबी जेई भर्ती परीक्षा को फरवरी 2027 में संभावित रखा है. परीक्षा का आयोजन सीबीटी, टीबीटी या ओएमआर आधारित माध्यम से किया जा सकता है. परीक्षा का अंतिम तरीका शेड्यूल बोर्ड की ओर से बाद में स्पष्ट किया जाएगा. परीक्षा में कुल 120 अंक के प्रश्न होंगे और उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए 2 घंटे के समय मिलेगा. प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री और डिप्लोमा पदों के लिए विषय से जुड़े तकनीकी प्रश्नों के साथ राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे.

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