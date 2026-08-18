बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर

बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार द्वारा सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. सामान्य प्रशासन विभाग ने IAS अधिकारियों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की. इसी क्रम में पटना जिला कमिश्नर भी बदले गए है. इसके अलावा बिहार में कई विभागों के सचिव भी बदले गए हैं. वहीं कुछ IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

राज्य में 14 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है. बिहार के 5 जिलों में नए डीएम की भी तैनाती की गई है. IAS अधिकारियों के तबादले का ये आदेश राज्यपाल के निर्देश पर जारी किया गया है. इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने आधी रात ट्रांसफर लिस्ट जारी कर सभी को चौंका दिया है.

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इन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

ट्रांसफर लिस्ट में मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव के रूप में तैनात IAS अरविंद कुमारी चौधरी को पटना के बिपार्ड का अतिरिक्त प्रभार मिला है. अरविंद कुमार 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं. वहीं एच आर श्रीनिवास (1996 बैच) को ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. श्रीनिवास पर सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी रहेगी.

वहीं चंद्रशेखर सिंह जो जल संसाधन विभाग के सचिव थे उन्हें लघु जल संसाधन विभाग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. नवदीप शुक्ला जो युवा रोजगार एवं कौशल विभाग में विशेष सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे उन्हें बिहार शिक्षा परियोजना पर्षद के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.

इसके अलावा पटना के कमिश्नर के तौर पर राजेश कुमार को जिम्मेदारी मिली है. विनय कुमार वित्त विभाग में प्रधान सचिव बनाए गए हैं. मयंक बडवड़े को निगरानी विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है. वहीं सीएम के सचिव संजय सिंह को उत्पाद मद्ध निषेध एव निबंधन का सचिव बनाया गया है.

इन जिलों में बनाए गए नए डीएम

बिहार के सीतामढ़ी, बेगूसराय, भोजपुर, कैमूर और सिवान में नए डीएम की तैनाती की गई है. सिवान में नगर विकास विभाग के अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा, भोजपुर में खान निदेशक मनेश कुमार मीणा, बेगूसराय में रिची पांडेय, सीतामढ़ी में तनय सुल्तानिया, कैमूर में अनुराग कुमार को डीएम बनाया गया है.

वहीं आदेश में नवीन कुमार मद्य निषेद विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है. विनोद सिंह गुंजियाल को समाज कल्याण के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है. विनोद को शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त किया गया है. वहीं कार्तिकेय धनजी को पीएचइडी विभाग के सचिव की जिम्मेदारी मिली है. उच्च शिक्षा विभाग में तैनात सचिव रौशन को शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया है.

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