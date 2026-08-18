Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर

बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर

Bihar IAS Transfer: राज्य में 14 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है. बिहार के 5 जिलों में नए डीएम की भी तैनाती की गई है. IAS अधिकारियों के तबादले का आदेश राज्यपाल के निर्देश पर जारी किया गया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Aug 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार द्वारा सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. सामान्य प्रशासन विभाग ने IAS अधिकारियों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की. इसी क्रम में पटना जिला कमिश्नर भी बदले गए है. इसके अलावा बिहार में कई विभागों के सचिव भी बदले गए हैं. वहीं कुछ IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

राज्य में 14 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है. बिहार के 5 जिलों में नए डीएम की भी तैनाती की गई है. IAS अधिकारियों के तबादले का ये आदेश राज्यपाल के निर्देश पर जारी किया गया है. इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने आधी रात ट्रांसफर लिस्ट जारी कर सभी को चौंका दिया है.

भरत तिवारी के घर पहुंचे BJP सांसद, बहन ने कर दी बड़ी मांग

इन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

ट्रांसफर लिस्ट में मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव के रूप में तैनात IAS अरविंद कुमारी चौधरी को पटना के बिपार्ड का अतिरिक्त प्रभार मिला है. अरविंद कुमार 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं. वहीं एच आर श्रीनिवास (1996 बैच) को ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. श्रीनिवास पर सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी रहेगी.

वहीं चंद्रशेखर सिंह जो जल संसाधन विभाग के सचिव थे उन्हें लघु जल संसाधन विभाग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. नवदीप शुक्ला जो युवा रोजगार एवं कौशल विभाग में विशेष सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे उन्हें बिहार शिक्षा परियोजना पर्षद के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. 

इसके अलावा पटना के कमिश्नर के तौर पर राजेश कुमार को जिम्मेदारी मिली है. विनय कुमार वित्त विभाग में प्रधान सचिव बनाए गए हैं. मयंक बडवड़े को निगरानी विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है. वहीं सीएम के सचिव संजय सिंह को उत्पाद मद्ध निषेध एव निबंधन का सचिव बनाया गया है.

इन जिलों में बनाए गए नए डीएम

बिहार के सीतामढ़ी, बेगूसराय, भोजपुर, कैमूर और सिवान में नए डीएम की तैनाती की गई है. सिवान में नगर विकास विभाग के अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा, भोजपुर में खान निदेशक मनेश कुमार मीणा, बेगूसराय में रिची पांडेय, सीतामढ़ी में तनय सुल्तानिया, कैमूर में अनुराग कुमार को डीएम बनाया गया है.

वहीं आदेश में नवीन कुमार मद्य निषेद विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है. विनोद सिंह गुंजियाल को समाज कल्याण के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है. विनोद को शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त किया गया है. वहीं कार्तिकेय धनजी को पीएचइडी विभाग के सचिव की जिम्मेदारी मिली है. उच्च शिक्षा विभाग में तैनात सचिव रौशन को शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया है. 

BJP की टीम से बाहर होने पर संजय मयूख बोले, 'संगठन की यह...'

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
IAS Transfer BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार
BJP की टीम से बाहर होने पर संजय मयूख बोले, 'संगठन की यह...'
BJP की टीम से बाहर होने पर संजय मयूख बोले, 'संगठन की यह...'
बिहार
भरत तिवारी के घर पहुंचे BJP सांसद, बहन ने कर दी बड़ी मांग
भरत तिवारी के घर पहुंचे BJP सांसद, बहन ने कर दी बड़ी मांग
बिहार
पेपर लीक से AK-47 तक..., तेजस्वी यादव का बड़ा हमला
पेपर लीक से AK-47 तक..., तेजस्वी यादव का बड़ा हमला
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में बढ़ा तापमान, बारिश को तरस रहे लोग, जानें मौसम का अपडेट
दिल्ली में बढ़ा तापमान, बारिश को तरस रहे लोग, जानें मौसम का अपडेट
क्रिकेट
Watch: कपिल देव का आया भयंकर गुस्सा, बोले- बता देते सिर्फ फोटो के लिए...
कपिल देव का आया भयंकर गुस्सा, बोले- बता देते सिर्फ फोटो के लिए...
रीजनल सिनेमा
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
विश्व
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
इंडिया
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
टेक्नोलॉजी
Extension Board Capacity: एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
जनरल नॉलेज
धरती पर कितनी देर में पहुंचती हैं किरणें, कितनी देर बाद सूर्य देखते हैं हम?
धरती पर कितनी देर में पहुंचती हैं किरणें, कितनी देर बाद सूर्य देखते हैं हम?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget