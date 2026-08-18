विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा, सरकार दे रही 100% स्कॉलरशिप 

National Overseas Scholarship: विदेश यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री या पीएचडी करने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना के तहत एलिजिबल छात्रों को विदेश में हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. स्कॉलरशिप के तहत ट्यूशन फीस, रहने खाने का खर्च, यात्रा, मेडिकल इंश्योरेंस और दूसरे एजुकेशनल खर्च की सहायता दी जाती हैं. यह स्कॉलरशिप खासतौर पर निर्धारित समुदाय और वर्गों से आने वाले ऐसे छात्रों के लिए है, जो विदेश में मास्टर्स या पीएचडी की पढ़ाई करना चाहते हैं.

किन छात्रों को मिलेगी एनओसी?

एनओएस योजना के तहत निर्धारित वर्गों और समुदाय से संबंधित उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इनमें अनुसूचित जाति डिनोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स, भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर परिवार उम्मीदवारों को यह स्कॉलरशिप मिलेगी. इस स्कॉलरशिप के लिए उम्मीदवारों को संबंधित कैटेगरी के साथ-साथ योजना में निर्धारित शैक्षणिक, आयु, पारिवारिक आय और विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से जुड़ी शर्तें भी पूरी करनी होगी.

स्कॉलरशिप को लेकर कितने % अंक जरूरी?

स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास क्वालीफाइंग परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या इसके बराबर ग्रेड होना चाहिए. मास्टर डिग्री के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में आवश्यक बैचलर डिग्री होनी चाहिए. वहीं पीएचडी के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के पास निर्धारित मास्टर डिग्री होनी जरूरी है.

किन कोर्स के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप?

नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत मुख्य रूप से विदेश में पढ़ाई के लिए मास्टर्स डिग्री और पीएचडी शामिल है. इसके अलावा योजना के तहत उम्मीदवारों के परिवार के सभी सोर्स से सालाना आय 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार की उम्र और संबंधित कैटेगरी के आधार पर दूसरी शर्तें लागू होगी.

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स्कॉलरशिप में किन खर्चों के लिए मिलेगी मदद?

इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को विदेश में पढ़ाई से जुड़े कई जरूरी खर्चों के लिए आर्थिक सहायता दी जाए जाती है. इसमें ट्यूशन फीस, रहने या मेंटेनेंस का खर्च, हवाई यात्रा, मेडिकल इंश्योरेंस और कंटीजेंसी और दूसरे स्वीकृत एजुकेशनल खर्च शामिल है.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं.

अब नए आवेदक के तौर पर रजिस्ट्रेशन करें.

इसके बाद पर्सनल, एजुकेशनल और परिवार की आय जुड़ी से जानकारी भरें.

विदेशी यूनिवर्सिटी और एडमिशन ऑफर से जुड़ी जानकारी भरें.

मांगे गए प्रमाण पत्र और दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

सभी जानकारी को ध्यान से जांच करके फॉर्म सबमिट कर दें

लास्ट में एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें

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