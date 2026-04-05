हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Shastra: वास्तु के अनुसार किचन में ये 5 चीजें कभी न होने दें खत्म, वरना हो जाएंगे कंगाल!

Vastu Shastra: वास्तु के अनुसार किचन में ये 5 चीजें कभी न होने दें खत्म, वरना हो जाएंगे कंगाल!

Vastu Tips for Kitchen: वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में कुछ चीजों को कभी खाली नहीं रखना चाहिए. खाली बर्तन न केवल नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, बल्कि आपके घर की शांति को भी भंग करते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 05 Apr 2026 10:39 AM (IST)
Vastu Tips for Kitchen: वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में कुछ चीजों को कभी खाली नहीं रखना चाहिए. खाली बर्तन न केवल नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, बल्कि आपके घर की शांति को भी भंग करते हैं.

रसोई के लिए वास्तु टिप्स

1/6
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, किचन किसी भी घर में सुख और समृद्धि का केंद्र होती है. क्या आप जानते हैं कि, यदि आप अपनी रसोई में कुछ चीजों को पूरी तरह से खत्म होने देते हैं, तो इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है. खाली बर्तन न केवल नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, बल्कि आपके घर की शांति को भी भंग करते हैं. आज हम उन 5 आवश्यक चीजों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको पूरी तरह से खत्म नहीं होने देना चाहिए. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, रसोई में 5 ऐसी चीजें हैं, जिन्हें आपको कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं छोड़ना चाहिए.
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, किचन किसी भी घर में सुख और समृद्धि का केंद्र होती है. क्या आप जानते हैं कि, यदि आप अपनी रसोई में कुछ चीजों को पूरी तरह से खत्म होने देते हैं, तो इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है. खाली बर्तन न केवल नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, बल्कि आपके घर की शांति को भी भंग करते हैं. आज हम उन 5 आवश्यक चीजों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको पूरी तरह से खत्म नहीं होने देना चाहिए. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, रसोई में 5 ऐसी चीजें हैं, जिन्हें आपको कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं छोड़ना चाहिए.
2/6
हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है. रसोई में हल्दी का खत्म हो जाना अशुभ माना जाता है. इससे शुभ कार्यों से बाधा आ सकती है, जिससे व्यक्ति के करियर में भी रुकावटें आ सकती हैं. जब बर्तन में हल्दी बची हो तो अधिक मात्रा में खरीद लेने की सलाह दी जाती है.
हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है. रसोई में हल्दी का खत्म हो जाना अशुभ माना जाता है. इससे शुभ कार्यों से बाधा आ सकती है, जिससे व्यक्ति के करियर में भी रुकावटें आ सकती हैं. जब बर्तन में हल्दी बची हो तो अधिक मात्रा में खरीद लेने की सलाह दी जाती है.
Published at : 05 Apr 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Kitchen Vastu Tips Vastu Shastra

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 5 April: शाम 5:28 के बाद बदल जाएगी इन राशियों की चाल, भद्रा के साये में भूलकर भी न करें ये 1 काम!
Aaj Ka Rashifal 5 April: शाम 5:28 के बाद बदल जाएगी इन राशियों की चाल, भद्रा के साये में भूलकर भी न करें ये 1 काम!
अंक शास्त्र
Numerology Mulank 3: 21 की उम्र में करियर, 30 में धन! जानें मूलांक 3 वालों की सफलता का रहस्य!
Numerology Mulank 3: 21 की उम्र में करियर, 30 में धन! जानें मूलांक 3 वालों की सफलता का रहस्य!
राशिफल
Monthly Rashifal April 2026: अप्रैल में चमकेगा इन राशियों का भाग्य, तो कुछ को रहना होगा सावधान; पढ़ें अपनी राशि का पूरा भविष्यफल
मासिक राशिफल अप्रैल 2026: जानें सभी 12 राशियों का भाग्य, करियर और स्वास्थ्य भविष्यफल
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 5 April 2026: मीन राशि डील हो सकती है कैंसिल, रिश्तों में रहें सतर्क
मीन राशि डील हो सकती है कैंसिल, रिश्तों में रहें सतर्क
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: 'ईरान के टॉप कमांडर की मौत', युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो
'ईरान के टॉप कमांडर की मौत', युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में चार मंजिला बिल्डिंग ढहने से दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में चार मंजिला बिल्डिंग ढहने से दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
टेलीविजन
दिव्यांका त्रिपाठी की हुई गोद भराई, जुड़वा बच्चों की मां बनेंगी टीवी की इशिता? देखें वीडियो
दिव्यांका त्रिपाठी की हुई गोद भराई, जुड़वा बच्चों की मां बनेंगी टीवी की इशिता? देखें वीडियो
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
इंडिया
Assam Assembly Election: असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
जनरल नॉलेज
Plutonium Vs Uranium: प्लूटोनियम या यूरेनियम... क्या है ज्यादा खतरनाक, 1KG में कितने बनेंगे परमाणु बम?
प्लूटोनियम या यूरेनियम... क्या है ज्यादा खतरनाक, 1KG में कितने बनेंगे परमाणु बम?
रिलेशनशिप
Extramarital Dating App: 40 लाख भारतीय इस एक्स्ट्रा मैरिटल ऐप पर, बेंगलुरु नंबर-1, जानें कहां है डिजिटल अफेयर का हब?
40 लाख भारतीय इस एक्स्ट्रा मैरिटल ऐप पर, बेंगलुरु नंबर-1, जानें कहां है डिजिटल अफेयर का हब?
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget