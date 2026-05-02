वास्तु शास्त्र के अनुसार तोरण लगाने से घर में पॉजिटिविटी के साथ शुद्धता भी आती है. इससे घर के सदस्य स्वस्थ और समृद्ध रहते हैं लेकिन अगर आपने आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाया है तो उसे लंबे समय तक लगे न रहने दें, क्योंकि वास्तु अनुसार जैसे ही इसके पत्ते सूखते हैं हमारा हरा भरा जीवन में भी सूखने लगता है. तनाव परेशानियां आने लगती है.