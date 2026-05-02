एक्सप्लोरर
Vastu Tips: Good Energy या Bad Luck? मंदिर का तोरण बिगाड़ सकता है घर का माहौल, जानें सच
Vastu Tips of Toran: घर में आम,अशोक के पत्तों का तोरण पॉजिटिव एनर्जी लाता है लेकिन यही तोरण घर में क्लेश, तरक्की की में रुकावट, धन का अभाव ला सकता है. कहीं आप भी तो तोरण से जुड़ी ये गलती नहीं कर रहे.
वास्तु टिप्स
1/5
2/5
Published at : 02 May 2026 07:20 AM (IST)
Tags :Vastu Tips Toran Bandhanwar
वास्तु शास्त्र
6 Photos
Digital Vastu Tips: आपके मोबाइल को भी डिजिटल Detox की जरूरत, वास्तु अनुसार फोन से हटाएं ये चीजें
वास्तु शास्त्र
6 Photos
Vastu Tips: वास्तु अनुसार जानें फैमिली ग्रोथ कॉर्नर, क्या आपके घर में है ये पॉवर?
वास्तु शास्त्र
6 Photos
Vastu Shastra: वास्तु के अनुसार किचन में ये 5 चीजें कभी न होने दें खत्म, वरना हो जाएंगे कंगाल!
वास्तु शास्त्र
5 Photos
घर में WiFi रखने की ये 3 गलतियां बढ़ा सकती हैं नेगेटिविटी, तुरंत करें सुधार! देखें फोटो
वास्तु शास्त्र
6 Photos
घर की दीवार पर इन मछलियों की पेंटिंग लगाते ही बदल जाएगा माहौल, पैसा, शांति और तरक्की सब मिलेगा!
वास्तु शास्त्र
6 Photos
Kharmas 2026 Vastu Tips: घर में बढ़ानी है सुख-समृद्धि? खरमास में करें ये खास वास्तु उपाय
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: 2 मई को शनि-मंगल की 'विस्फोटक' चाल, अगले 24 घंटे इन राशियों के लिए भारी, घर से निकलने से पहले पढ़ें यह चेतावनी!
राशिफल
मीन राशिफल 2 मई 2026: वाणी और व्यवहार में बरतें संयम, आर्थिक लेनदेन में सावधानी की सलाह
राशिफल
कुंभ राशिफल 2 मई 2026: पुराने स्टॉक से मिलेगा मुनाफा और ऑफिस में बढ़ेगा कद, जानें कैसा रहेगा आपका वीकेंड
राशिफल
मकर राशिफल 2 मई 2026: सरकारी कार्यों में मिलेगी सफलता और पैतृक संपत्ति का विवाद होगा हल
Advertisement
वास्तु शास्त्र
6 Photos
Digital Vastu Tips: आपके मोबाइल को भी डिजिटल Detox की जरूरत, वास्तु अनुसार फोन से हटाएं ये चीजें
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
Opinion