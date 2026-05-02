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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Tips: Good Energy या Bad Luck? मंदिर का तोरण बिगाड़ सकता है घर का माहौल, जानें सच

Vastu Tips: Good Energy या Bad Luck? मंदिर का तोरण बिगाड़ सकता है घर का माहौल, जानें सच

Vastu Tips of Toran: घर में आम,अशोक के पत्तों का तोरण पॉजिटिव एनर्जी लाता है लेकिन यही तोरण घर में क्लेश, तरक्की की में रुकावट, धन का अभाव ला सकता है. कहीं आप भी तो तोरण से जुड़ी ये गलती नहीं कर रहे.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 02 May 2026 07:20 AM (IST)
Vastu Tips of Toran: घर में आम,अशोक के पत्तों का तोरण पॉजिटिव एनर्जी लाता है लेकिन यही तोरण घर में क्लेश, तरक्की की में रुकावट, धन का अभाव ला सकता है. कहीं आप भी तो तोरण से जुड़ी ये गलती नहीं कर रहे.

वास्तु टिप्स

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वास्तु शास्त्र के अनुसार तोरण लगाने से घर में पॉजिटिविटी के साथ शुद्धता भी आती है. इससे घर के सदस्य स्वस्थ और समृद्ध रहते हैं लेकिन अगर आपने आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाया है तो उसे लंबे समय तक लगे न रहने दें, क्योंकि वास्तु अनुसार जैसे ही इसके पत्ते सूखते हैं हमारा हरा भरा जीवन में भी सूखने लगता है. तनाव परेशानियां आने लगती है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार तोरण लगाने से घर में पॉजिटिविटी के साथ शुद्धता भी आती है. इससे घर के सदस्य स्वस्थ और समृद्ध रहते हैं लेकिन अगर आपने आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाया है तो उसे लंबे समय तक लगे न रहने दें, क्योंकि वास्तु अनुसार जैसे ही इसके पत्ते सूखते हैं हमारा हरा भरा जीवन में भी सूखने लगता है. तनाव परेशानियां आने लगती है.
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कभी-कभी सब ठीक होते हुए भी काम अटकते रहते हैं. नया काम शुरू करें या कोई शुभ कार्यक्रम प्लान करें, छोटी-छोटी रुकावटें सामने आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में आसपास की छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे कि मंदिर का सूखा तोरण
कभी-कभी सब ठीक होते हुए भी काम अटकते रहते हैं. नया काम शुरू करें या कोई शुभ कार्यक्रम प्लान करें, छोटी-छोटी रुकावटें सामने आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में आसपास की छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे कि मंदिर का सूखा तोरण
Published at : 02 May 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Vastu Tips Toran Bandhanwar

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