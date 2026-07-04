तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जबकि शमी का संबंध शनि देव से है. इन दोनों पौधों की उपस्थिति घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहायक मानी जाती है. शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए शिव जी और शनि देव को शमी पत्र अर्पित करना चाहिए. वहीं धन आवक के लिए तुलसी पूजन अचूक है.