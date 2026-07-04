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Vastu Tips: तुलसी के साथ इस पौधे को लगाने की भूल न करें, चली जाएगी घर की बरकत, कष्ट नहीं होंगे कम!
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में तुलसी और शमी दोनों पौधों का विशेष महत्व है. ये दोनों ही घरों में सुख, समृद्धि और धन लाते है लेकिन क्या तुलसी-शमी को एकसाथ घर में लगा सकते हैं जान लें सही नियम.
वास्तु टिप्स
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Published at : 04 Jul 2026 12:35 PM (IST)
Tags :Shami Tulsi Vastu Tips Plants Tips
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तुलसी के साथ इस पौधे को लगाने की भूल न करें, चली जाएगी घर की बरकत, कष्ट नहीं होंगे कम!
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प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
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